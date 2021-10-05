«Яндекс» представил новую «Станцию Мини» и «умный» модуль Фото: пресс-служба "Яндекса"

«Яндекс» выпустил новую «умную» колонку «Станция Мини». Новинка оснащена более мощным динамиком – 10 Вт, LED-экраном, а также улучшенными модулями Bluetooth и Wi-Fi, сообщается в пресс-релизе, с которым ознакомился сайт kp.ru

Экран гаджета позволяет смотреть время, прогноз погоды и получать другую интересующую информацию. У станции есть возможность подключения к внешней аудиосистеме, чтобы получить более мощный звук. Модули Bluetooth и Wi-Fi теперь поддерживают частоты 2,4 и 5 ГГц. Новинка также получила управление сенсорными кнопками на верхней панели.

«Умная» колонка доступна в четырех цветах – черном, белом, синем и красном. Цена станции с LED-экраном составляет 6 990 рублей, без него – 5 990 рублей. Первым покупателем гаджета «Яндекс» предоставит бесплатную подписку на пакет «Плюс» сроком на три месяца.

Другая новинка компании – «умный» модуль – позволяет пользователям смотреть фильмы и сериалы из коллекции онлайн-кинотеатра «КиноПоиск» в формате HD, а также интернет-ролики и телепередачи. Модуль оснащен микрофоном, с помощью которого можно найти видео, обратившись к голосовому помощнику «Алиса». Гаджет поддерживает ролики в формате 4К и Dolby Vision и подключается к телевизору через порт HDMI. Цена модуля – 4 990 рублей, в которую входит годовая подписка на пакет «Плюс».

Предзаказ новинок стартовал во вторник, 5 октября. До 14 октября 2021 устройства можно заказать по специальной цене. Так, комплект из двух гаджетов с колонкой с LED-экраном будет стоить 8 990 рублей, с колонкой без экрана – 7 990 рублей. Продажи начнутся 15 октября 2021.