«Ни один из тех, кто проживает на улице, не потерян для общества»: Истории бездомных людей, оказавшихся в приюте «Тёплый приём»

Олег Комар

«Ни один из тех людей, которые проживают на улице, не потерян для общества».

Чтобы доказать это, в 2017 году мы открыли социально-реабилитационный центр для бездомных людей «Тёплый приём». С открытия проект работает по простому принципу: если бездомному человеку, каким бы потерянным для общества он ни казался, дать крышу над головой, домашнюю еду, внимание, поддержку и веру в добро, у него будут шансы вернуться к нормальной жизни.

Основное направление работы – реабилитация бездомных людей: проживание с полным пансионом, медицинский уход, социальная поддержка, восстановление документов, помощь в трудоустройстве, отправка в другие регионы к родственникам.

В приюте могут проживать одновременно 70 человек, как женщины, так и мужчины. Находят они нас сами: кому-то подсказали на улице или на вокзале, а кто-то получил обед и буклет с информацией через наш автобус. Он выезжает несколько раз в неделю, чтобы покормить людей и предложить помощь.

Открыться приюту помогли невероятное желание помочь людям, поддержка неравнодушных благотворителей и волонтеров.

ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ

1. Олег Комар

Олег приехал работать на вахту в Москву из Владимирской области. У него там есть небольшой домик в аварийном состоянии. Жить там можно только летом, поэтому зимой Олегу приходиться искать работу с проживанием. Но этой зимой, когда Олег приехал в Москву, работодатель не брал трубку. Олег - не из тех, кто выживет на улице, не из тех, кто "крутится". Несколько дней на улице дались ему ужасно трудно, он боялся, что умрёт.

Пару дней Олег прожил на улице. На третий он сидел в мороз на скамейке, в кармане у него было 14 рублей и старая карта "Тройка". К нему подошли двое молодых парней, предложили купить поесть и рассказали про приют в Химках. Позвонили туда - в трубке сказали, чтобы приезжал.

В метро его пропустили без денег, контролёр его пожалела. От метро нужно было ехать на автобусе. Зашёл, перекрестился и приложил свою старую "Тройку". Загорелась зелёная стрелка.

Пока он думал, о том, что его ждёт в приюте, к нему навстречу уже шли сотрудники приюта: Юлия Николаевна и Дима.

Задачей Олега было немного прийти в себя и найти надёжную работу. И совсем недавно он её нашёл.

Николай Ежов

2. Николай Ежов

В ноябре 2020 года в приют «Теплый прием» поступил бездомный мужчина Николай Ежов в очень тяжелом состоянии. У него был лимфостаз — это сильный отек нижних конечностей. Причем отек был настолько сильный, что Николай едва передвигался на костылях. Надеть брюки или обувь он, конечно же, не мог. На улице была уже поздняя осень, а на его ногах были разрезанные тапочки.

Николай Ежов

Врачи, которые осматривали Николая в городской больнице, пришли к выводу, что в его случае можно только ампутировать ноги, иначе он просто умрет. Николай отказался от ампутации. Курс бесполезного лечения закончился, и в больнице он находится дольше не мог. Выписываться ему было некуда, ухаживать за ним было некому. Тогда Николай обратился в приют для бездомных людей "Тёплый приём".

Штатный врач Фатима взялась оказывать ему помощь — разработала и подобрала под него индивидуальную дорогостоящую терапию, постоянно делала перевязки, следила за состоянием. Ноги удалось спасти! Общими усилиями отек сначала удалось снять на 70%, и вопрос об ампутации больше не стоял.

Со временем Николай окончательно поправился, устроился на работу и снял себе жилье

Светлана Курагина

3. Светлана Курагина

Мы познакомились с ней, когда ей было 25 лет. Света - сирота, человек с инвалидностью. В родном городе одна семья взяла ее под опеку. Но не для того, чтобы любить и оберегать, а чтобы получать пособия от государства.

С ней, и другими такими же детьми, плохо обращались, били. А в один день Свету посадили на поезд до Москвы и, выходя из вагона, захватили с собой ее документы. Так что Света, приехав в столицу, сразу попала в полицию, а оттуда на улицу. Там мы с ней и познакомились.

Светлана Курагина

В приюте выяснилось, что Света очень трудолюбивый и талантливый человек, поэтому мы с радостью взяли её помощником повара.

Она работала и жила у нас довольно долго, а несколько месяцев назад решила идти дальше. Она сняла себе жилье, вначале устроилась курьером, потом в ресторане. Сейчас признается, что ей очень нравится. Особенно здорово, что трудоустройство официальное и надёжное!

Мы очень гордимся Светой и не перестаём удивляться тому, как человек сумел сохранить такое доброе сердце, пережив столько страданий!

Евгений

4. Евгений А.

Молодой парень-сирота Женя когда-то приехал в Москву из Кемеровской области учиться в МГТУ им. Баумана. Поступил, но не удержался: отчислили после первого семестра. Пытался найти работу и остаться в Москве до следующего поступления, но быстро это сделать не получилось. Так он оказался на улице.

Еще в школе парень хотел стать экономистом, но его отговорили, рассказав о финансовых перспективах работы программистом. «Поступить туда было круто, а вот учиться там — нет. Не мое». И его отчисляли за неуспеваемость. Родом он из Кемеровской области, где после первого класса попал в интернат. Отец умер, где его мать — не знает. На улице прожил всего неделю — кочевал с вокзала на вокзал.

Мы взяли его к себе. В приюте, в домашней и спокойной обстановке, он смог подготовиться и поступить в МГУ им. Ломоносова!

«Женя поступил в университет, его мечта сбылась. Тогда он и покинул приют, переехав в общежитие. Пока он еще жил в приюте, к нам обращались люди, которые хотели помогать Жене, поддерживать его» - говорит директор приюта Илья Кусков

Этим летом в общежитии начался серьёзный ремонт. Большинство студентов разъехались по домам, а Жене ехать было некуда. Ну почти некуда: в "Тёплом приёме" ему всегда рады.

Летом он устроился работать в компанию ИКЕА, и одновременно с этим, готовился к следующему семестру.

Начался новый учебный год, сентябрь, сейчас ремонт в его комнате закончен, и Женя переехал!

Николай Коровайченко

5. Николай Коровайченко

Нередко у бездомных людей, которые попадают к нам в приют, абсолютно никого нет. Ни родителей, ни братьев и сестёр, ни дальних родственников, друзей. Никого.

Сотрудники приюта для них становятся единственными, кому не все равно, что с ними будет.

Несколько дней назад к нам вернулся один мужчина Николай. Он уже проживал в нашем приюте полтора года назад. Тогда нам удалось разыскать его брата, тот приехал за Николаем и забрал его к себе домой. Но через некоторое время у Николая случился инсульт и, видимо, в семье произошли другие события, которые нам неизвестны. В итоге Николай снова оказался на улице. Идти ему было никуда, кроме "Тёплого приёма".

Теперь сотрудникам предстоит помочь Николаю, перенесшему инсульт, устроить свою жизнь.

Поддерживая работу нашего приюта, вы помогаете существовать месту, куда можно вернуться в случае беды.

Миссия нашего приюта помощь и содействие в реабилитации бездомных людей,

Нам очень важны пусть даже небольшие, но ежемесячные пожертвования, оформить подписку на них можно тут: http://teplypriem.ru/

А также можно помочь разовым платежом через смс с кодовым словом ХИМКИ любую сумму на номер 3434.

ВАЖНО

Этот материал был прислан на конкурс "Комсомолка. Просто о добром". Мы ждем от благотворительных фондов и волонтерских организаций истории об их работе - лучшие опубликуем на сайте kp.ru.

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