Как новый вирус провоцирует инсульт? И как не допустить сосудистую катастрофу

Наибольшую опасность при заражении вирусными инфекциями представляют тромбозы, или тромбовоспаления. Ученые отмечают: частота венозного тромбоза — опасного и тяжелого осложнения при гриппе и ОРВИ — во время современной пандемии возросла в десятки и сотни раз.

Сначала они считали, что самым уязвимым органом перед новым вирусом являются легкие. Но спустя несколько месяцев (в середине лета 2020 года) всерьез обеспокоились состоянием сердечно-сосудистой системы организма как во время заболевания, так и после перенесенной инфекции. Оказалось, вирус поражает не только эпителий дыхательных путей, но и внутреннюю стенку кровеносных сосудов, вызывая в них первичное воспаление и приводя к тромбообразованию. И самое главное — признаки воспаления обнаруживались через несколько месяцев после выздоровления. Причем даже у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме (1).

Зона риска

Знаете ли вы, что тромбообразование — это естественная защитная реакция нашего организма? Любые воспалительные процессы, при которых происходит повреждение сосудов, запускают механизм сгущения крови. Однако если его активность и скорость резко повышаются, тромбы становятся опасны и способны заблокировать кровоток. Если тромб закупорит сосуды в сердце, это может привести к инфаркту, если в мозге — к инсульту. В большой зоне риска те, кто до заражения коронавирусом страдал от ишемии, нарушения кровообращения (2).

Тромбы — основная причина инсультов

Во время болезни врачи назначают сильные синтетические лекарства от тромбозов для снижения риска инсультов и инфарктов. Для профилактики повышенного тромбообразования и до, и после перенесенного заболевания желательно продолжать прием препаратов, разжижающих кровь. И лучше — натуральных. В отличие от синтетических они снижают риск развития побочных действий, что особенно важно.

Для разжижения крови, поддержания в норме ее реологии (текучести) и защиты от тромбов принимайте 100% натуральное (3) лекарство Гинкоум от компании «Эвалар»!

Гинкоум снижает вязкость крови и улучшает ее текучесть, тем самым препятствуя образованию тромбов — основной причины инсультов. Гинкоум защищает стенки сосудов от повреждений, нормализует тонус артерий и вен. Кроме того, Гинкоум восстанавливает мозговое кровообращение, улучшает обменные процессы в нервных клетках, что помогает не только улучшить память, внимание, но и умственную активность и скорость мышления.

Чтобы купить или узнать подробнее о препарате Гинкоум, переходите на сайт Эвалар.ру или на Аптека.ру.

