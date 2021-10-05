Прокуратура потребовала запретить "Мужское государство" в России

Владислав Поздняков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нижегородская прокуратура потребовала запретить закрытую интернет-группу "Мужское государство", а его основателей и членов признать экстремистами. Что интересно, иск подал исполняющий обязанности прокурора Нижегородской области Андрей Гальченко.

В качестве ответчиков прокурор указал основателя "Мужского государства" блогера Владислава Позднякова с помощниками Игорем Носовым и Дмитрием Губановым.

До сего дня об этом фрик-обществе знали немногие, а в социальных группах этой организации числилось около 100 тысяч человек.

Мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, появилось в интернете в 2016 году. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, появилось в интернете в 2016 году. Его члены травили женщин с низкой социальной ответственностью и представителей ЛГБТ-сообществ. Члены движения оскорбляли и унижали замужних женщин, которые соглашались на свидания.

А в июне 2018 года, во время чемпионата мира по футболу в России, устроили настоящую травлю российских девушек, которые вешались на иностранных болельщиков.

Владислав Поздняков был осужден на два года условно по статье за "действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам", следом за ним по этим статьями осудили его помощников.

Владислав Поздняков был осужден на два года условно по статье за "действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам", следом за ним по этим статьями осудили его помощников. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2020 году "Мужское государство" заметили и стали "банить" в сети за "призывы к насильственным действиям". "Мужское государство" пыталось некоторое время найти защиту у ЛДПР, но потом поняли, что ошиблись адресом. Терпение прокуратуры оказалось переполнено, когда сеть ресторанов "Тануки" заявила о поступающих со стороны движения угрозах в адрес компании, связанных с размещением рекламы с чернокожим мужчиной и белыми женщинами.

В случае признания "Мужское государства" экстремистской организацией, участие в ней будет грозить гражданам 2 годами колонии, а за финансирование или руководство подобным сообществам можно будет отправиться в колонию на срок от 8 до 10 лет.