Как «Мужское государство» учило хлюпиков Родину и баб не любить

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-24T16:18:39+03:00

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Шел со шкурой бабораб

«Правильная мужская позиция - ставить себя так, чтобы женщина в любое время суток была готова приехать и выполнить любое желание мужчин, когда она цепляется за любую возможность тебя увидеть, а для тебя ее значимость гораздо ниже».

Я листаю скандальный паблик «Мужское государство». Это закрытая группа «ВКонтакте» со 150 тысячами подписчиков. Она посвящена строительству в России национал-патриархата.

В программе: отмена равноправия, искоренение феминизма и доминирование мужчин в отдельно взятой стране.

Вступить в группу и просмотреть записи можно только с одобрения администраторов, но добавляют без проблем, даже девушек - при условии, что они будут читать молча. За любую попытку комментария - попадание в «черный список».

Приведенный выше отрывок - еще из самых приличных. Спустя несколько минут проматывания страницы колесом мышки начинает рябить в глазах от густой, однообразной матерщины и безостановочного конвейера ненависти (около 20 постов в сутки). Русские женщины - наташки, шкуры, русачки, чернильницы. Женатые мужчины - ваньки, баборабы, олени. Своя страна - рашка, вата. Патриоты - холопы.

Сообщение в паблике "Мужское государство".

Флешмоб года

Основатель «Мужского государства» - 27-летний Владислав Поздняков. Качок, фитнес-тренер, блогер. До недавнего времени - житель Балаково, промышленного города на Волге, где на 200 тысяч населения приходится две крупные электростанции и с дюжину заводов.

В 2016 году Поздняков, судя по информации на его страничке, начал работать в области маркетинга и рекламы в соцсетях. К этому времени относится и создание женоненавистнической группы.

Дела быстро пошли в гору.

Поздняков неделю за неделей выкладывает видеоролики на грани фола. На одном из них совсем раздетая девушка (лицо заретушировано) извиняется за грубые слова и «передает поклон Мужскому государству». На другом - сам Поздняков едет на «стрелку» и побеждает «оленя» в драке один на один. На следующих - по телефону оскорбляет и унижает девушек, согласившихся пойти с ним на свидание при живом муже.

Основатель «Мужского государства» - 27-летний Владислав Поздняков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но настоящая слава к «Мужскому государству» приходит в июне 2018 года, во время чемпионата мира по футболу в России. Движение организует травлю русских девушек, вешающихся на иностранных болельщиков. Флешмоб затрагивает самые тонкие струны мужской души и делает «МГ» самым популярным антиженским сообществом в сети.

К этому моменту блогерских заработков Позднякову хватает на то, чтобы почти все свое время проводить в путешествиях по Европе.

28 сентября в один из редких визитов в Россию Позднякова задерживают в Нижнем Новгороде. Сперва - за мелкое хулиганство (как говорят соратники, громко ругался матом на улице), но через несколько дней возбуждают уголовное дело по 282-й - возбуждение ненависти или вражды по половому признаку.

«Секс можно, жениться - нельзя»

Пока Поздняков под домашним арестом, главным координатором «Мужского государства» остался его земляк-саратовец Константин Михайлов. Про себя говорит, что у него есть небольшое дело по разработке компьютерных программ, но «бизнесмен - это громко сказано». Как и другие активисты движения, Михайлов уверен, что никакую ненависть группа не разжигает.

- Мы просто хотим жить в нормальном, цивилизованном государстве, где нет таких позорных явлений, - объясняет Михайлов мне.

- Какая вам разница, с кем встречается чужая девушка: с русским или с иноверцем?

- К иноверцам у нас претензий никаких. Нас задел тот факт, что русские девушки общаются с какими-то туристами. Мы не нацисты, а националисты. Речь шла именно об иностранцах.

- То есть отношения русской девушки и кавказца вас никак не напрягают?

- Тоже, наверное, не очень. Свои должны быть со своими. Чтобы не было кровосмешения. Это влияет на здоровье нации, и рано или поздно она так вымрет. Чисто русских людей уже не будет.

- Ваш национал-патриархат, если честно, напоминает Чечню...

- Очень хороший пример. В Чечне дают прекрасное воспитание молодежи. Они уважают старших, знают, что можно, а что нельзя.

- Хорошо. А что не так с браком? Почему вы запрещаете своим сторонникам жениться?

- Это не то, чтобы жесткое требование, а скорее здравый смысл. В России брак для мужчины совсем невыгодная тема. Посмотрите, при разводе в 99% случаев опеку над детьми получают матери. Мы за трезвый подход к отношениям с женщиной. Можно встречаться, общаться, даже сожительствовать. Но не официальный брак.

- Допустим, как вам приходит соратник и скажет: «Так и так, друзья, я решил жениться». Что скажете?

- Сочувствие, только сочувствие.

- Не выгоните из организации поганой метлой?

- Скорее всего, выгоним.

- Как я понимаю, встречаться с разными женщинами чисто для секса для вас нормально?

- Если в обществе - такая ситуация с женщинами, то почему нет?

- Но чем вы тогда отличаетесь от тех аморальных женщин, которых бичуете?

- А как по-другому, если почти нет порядочных и верных женщин?

- То есть вы ждете, что женщины первыми возьмут на себя какие-то ограничения?

- Именно.

В поисках березок

Окей, ребята. Мысль «все бабы шлюхи» не блещет новизной (как и - «все мужики козлы»). Но как от древней битвы полов вы перешли к откровенной русофобии? Да, это слово затерто до дыр, но все же - пролистав километры постов «Мужского государства», я не нашел ни одного положительного или хотя бы нейтрального упоминания о чем-то русском.

Нет, не о властях - тут, понятно, сплошной «проклятый режим». Вообще о жизни. О настоящем, прошлом или будущем, о культуре, о героях. Да о березках, в конце концов... И эти люди называют себя русскими националистами?

Поневоле задумаешься: а не является ли востребованная массами тема женской неверности и попранных мужских прав лишь приманкой? Под эту сурдинку так легко зомбировать неустойчивую психику антироссийскими настроениями...

- Крым - наш? - задаю проверочный вопрос Константину Михайлову.

- А что нам дал этот Крым? Лично я никакой пользы от него не увидел.

- Для вас русские люди заканчиваются там, где проходят границы России?

- Да, в Крыму и в Донбассе тоже русские люди. Но в политическом плане - это другое государство. Я понимаю, на Украине - смутные времена, идет гражданская война. Но зачем в это лезть России я не знаю.

В общем, что-то из разряда «ненавижу расизм и негров».

Настало время посмотреть вживую на шатателей режима. Собираюсь на митинг в поддержку Влада Позднякова.

Мотыльки летят на свет

- Аве «МГ»!

- Аве!

Небольшая группа подростков кучкуется у бутиков Большой Дмитровки в Москве. В субботний день - в центре столицы людно. Дорогие машины, дорогие рестораны, дорогие девушки. Бунтовщики смотрят неодобрительно. Снимают все на телефон, ведут прямую трансляцию из сердца порока.

Пикет в поддержку Позднякова у здания Генпрокуратуры.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Аве «МГ»! - подходят еще двое щуплых мальчишек.

Свою официальную символику «Мужское государство» бесстыдно сплагиатило. Приветствие взяли у римских легионов. Орел с расправленными крыльями на эмблеме подозрительно напоминает герб Третьего рейха. Название, понятное дело, калька со всем известной террористической организации - для пущего эффекта на некоторых агитках название «Мужское государство» стилизовано под арабскую вязь.

- Аве «МГ»!

Подростки изрядно смущены. Еще вчера они собирались вывести на улицы толпу. Клеймили в соцсетях «мамкиных патриархов» и «диванных бойцов». Скептики горестно предрекали, что вряд ли выйдут больше двухсот человек. В итоге из заявленного 150-тысячного движения на улицу вышли 20. И кто - школота, ботаники.

За углом их уже ждет автозак, на солнце щурятся несколько десятков омоновцев в полном боевом облачении.

- Все, ребята, в машину. Тут уже корреспонденты начали подходить, - командует им главный по рации.

Какая нелепость этот протест, думаю я. Кому пришла в голову «светлая» идея несанкционированного митинга у Генпрокуратуры? Мотыльки, летящие на светильник следователя, - не иначе.

Пацаны тоже понимают - дело дрянь. Нервно шутят, хорохорятся. Но идет прямая трансляция в интернете и никто не хочет первым включить заднюю скорость. 50 минут переминания с ноги на ногу, и группа нерешительно двигается к воротам прокуратуры.

- Напишите, что наша организация - полная фигня... Никто не пришел, - с тоской в голосе говорит мне чернявый парнишка, на вид лет 16.

Национал-патриархи достают свои жалкие плакатики - на бумаге А4 шариковой ручкой выведено «Свободу Владу». Через 20 секунд подлетает ОМОН. Пакуют. Никто не сопротивляется.

В отдел забирают 13 человек, четверо из них несовершеннолетние. На улице остаются те, кому удалось прикинуться случайными прохожими.

Подхожу к интеллигентного вида юноше в очках. Он протягивает руку. Рука мелко дрожит. Вроде не холодно, автоматически отмечаю про себя.

- Вы лично Позднякова знаете?

- Лично нет.

- Расстроены, что так мало народа пришло?

- Очень. И лидера среди нас не было. Будем разбираться почему так.

- А вы для чего пришли?

- Просто большинство русских девушек... (парень на секунду запинается, подбирая нужное слово) нехорошие. Я сам это испытал на себе. Группа помогла мне снизить моральный ущерб.

Вместо эпилога

Когда автозак уже должен уезжать, к нему подходят две молоденькие девушки. «Ребята, я впервые вижу бунт вживую, вы крутые», - поддерживает одна из них «арестантов». На куртке у нее значок в виде радуги.

Один из оставшихся на свободе членов «Мужского государства» переводит все свое внимание на нее:

- А ты кто такая? Что думаешь о «мужском государстве»? А это что ты на себя нацепила? - зло допрашивает он ее.

Как быстро ты в следователя превратился, думаю я.

Девушки поспешно удаляются.

- Сорвалась, - вздыхает парень. И саркастично улыбается. Его настроение явно улучшилось.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Группы ненависти кормятся виртуальной агрессией»

Герман КЛИМЕНКО, председатель правления Института развития Интернета, экс-советник президента РФ:

- Надо не забывать, что социальные сети - это виртуальная история. То, что нам кажется большим явлением, на поверку оказывается мизерным в масштабах страны. Если в каждом населенном пункте России набрать по одному идиоту и собрать их в кучку, то их соберется всего 88 тысяч человек.

Феномен хейт-групп (сообщества, основанные на ненависти к чему-либо - «КП») основан на том, что агрессивные люди тянутся друг к другу. Как правило, в свои мнения в соцсетях они закладывают сильный эмоциональный посыл, который притягивает людей. То есть, перводя на русский, создают этакое ощущение массовости, хотя это и не соответствует действительности.

Реально заработать на таких сообществах их создателям очень трудно. Четкой целевой аудитории нет. Рекламодатели на такие истории не идут, только если самые трэшевые (мусорные - «КП».), которые гонятся за максимальным охватом аудитории. Но по очень низким ценам. Думаю, вряд ли такая группа приносит доход более 20 тысяч рублей в месяц.

Но для создателей хейт-групп важнее не столько экономика и даже не продвижение своих взглядов, сколько сам факт обладания армией поклонников. Есть общеизвестный эффект толпы, где каждый участник подпитывается общим эмоциональным зарядом и заводится. И каждое такое сообщество - это некий аналог коллективного камлания. Участники становятся зависимы от этой виртуальной агрессии и друг друга. Это, конечно, относится к области психиатрии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

27-летнего студента-медика и блогера накажут за унижение женщин через паблик «Мужское государство»

5 октября нижегородские следователи возбудили уголовное дело против 27-летнего парня из Саратова, который разжигал ненависть к женщинам через соцсети.

На время чемпионата мира 2018 года блогер Владислав Поздняков вместе с сообщниками поселился на улице Сусловой Советского района в Нижнем Новгороде и через паблик «Мужское государство» унижал женщин. В закрытой группе парень выкладывал фотографии и видео жертв, которые сопровождал нелестными комментариями (подробности)

МНЕНИЯ

Женский взгляд на секс с болельщиками

Ульяна СКОЙБЕДА

А мне нравятся иностранные болельщики. Когда они идут по центру Москвы, черноволосые, шумные, кудрявые и сахарные, как итальянцы (спокойно, я знаю, что Италия не приехала на чемпионат)), от них прет бешеный сексапил. И ты на это реагируешь, если ты не деревяшка. На волосатую грудь, на маскулинный запах, на иностранную ухоженность, на наглость (подробности)

Я - та самая девушка, которая «вешается на иностранцев»

Дина КАРПИЦКАЯ

Многие, очень многие представители сильного пола сейчас просто в панике. Пишут посты, заметки, делают громкие заявление. Мысль у них у всех одна: «Русские девушки превратились в проституток и отдаются иностранцам направо и налево» (подробности)