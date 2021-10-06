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В мире6 октября 2021 19:17

Стрельба в школе в Техасе 6 октября 2021: есть раненые

Полиция оцепила здание учебного заведения
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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В полицию американского Техаса поступили сообщения о стрельбе, начавшейся в школе, расположенной в городке Арлингтон.

В полицию американского Техаса поступили сообщения о стрельбе, начавшейся в школе, расположенной в городке Арлингтон.

Фото: Кадр видео

В полицию американского Техаса поступили сообщения о стрельбе, начавшейся в школе, расположенной в городке Арлингтон.

Пока стражи порядка не могут назвать число пострадавших. Известно лишь, что здание школы полностью оцеплено, ученикам и преподавателям предписано оставаться в классах, на территорию кампуса никого не пускают.

Вокруг здания – десятки полицейских машин, к школе стянуты значительные силы стражей порядка и снайперов. Они методично прочесывают территорию и уже начали обход помещений внутри школы.

В сообщениях, поступивших в службу спасения, говорилось о выстрелах, которые прозвучали в одном из коридоров школы. Никаких данных о личности нападавшего пока нет.

У школы также собрались десятки людей – в основном, это встревоженные родители учащихся, которые до сих пор не знают, что происходит с их детьми. Многие из них поддерживают телефонную связь с находящимися в здании школьниками, которые, по словам родителей, плачут и кричат.

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Полиция работает на месте стрельбы в школе в Техасе
Полиция работает на месте стрельбы в школе в Техасе
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