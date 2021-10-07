Башкиры создали огромный макет двигателя на Газовом Форуме

Делегация Республики Башкортостан на Газовом форуме. Фото: пресс-службы РБ

В Санкт-Петербурге начался Международный Газовый Форум. В этом году он проходит уже в десятый раз. ПМГФ-2021 собрал под одной крышей важнейшие предприятия газовой отрасли: производителей оборудования и комплектующих, сервисные компании — всего 370 предприятий.

Помимо крупных корпораций, на территории выставочного комплекса свои стенды разместили и субъекты Российской Федерации. Например, стенд Башкирской Республики. Он был выполнен в виде газотурбинного двигателя. И это неслучайно. Ведь в Башкирии производится много новейшего оборудования: двигатели для вертолетов, узлы для истребителей пятого поколения и даже оборудование для МКС.

СИНЕЕ ПЛАМЯ ПРОГРЕССА

Благодаря поддержке администрации субъекта локальные предприятия получили бесплатную возможность выставить свою продукцию и показать ее потенциальным клиентам. 6 октября на форум прибыл премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров. Он подписал ряд важнейших соглашений с ключевыми предприятиями отрасли. Например, с некоммерческой организацией «Союз производителей нефтегазового оборудования». Организацию на ПМГФ-2021 представлял президент НО Константин Радинский.

- В данном соглашении идет речь об информационном партнерстве, — объяснил Константин Олегович. — Правительство Башкортостана будет оказывать всестороннюю поддержку нашим членам союза. А мы в свою очередь будем оказывать поддержку промышленным предприятиям по продвижению их интересов на федеральном уровне. А также заниматься налаживанием кооперации между членами союза и промышленными предприятиями Башкирии. На сегодняшний день в союз входят 50 крупнейших производителей нефтегазового оборудования, порядка восьми из них— это предприятия республики Башкортостан.

Также было подписано соглашение с ООО «Салаватский катализаторный завод». Компания выпускает силикагель — материал, который поглощает влагу, пары различных веществ. Гранулы силикагеля мог видеть каждый: мешочки с ним кладут, например, в новую обувь. Вещество также используется в шинном производстве, нефтегазовой отрасли и производстве пластмасс. Сейчас компания уже выпускает 20 тыс. тонн силикагеля. После подписания соглашения компания планирует модернизировать производство и выпускать до 50 тыс. тонн материала. А также занять новые рынки.

- Наш продукт пользуется популярностью в странах СНГ, — сообщил директор предприятия Дмитрий Медведев. — Есть опыт успешных поставок и в страны Евросоюза, однако европейские покупатели не спешат наращивать объемы закупок. Связанно это с особенностями европейской сертификации и спецификой отрасли. Однако темпы поставок растут. Более того, в Голландии наши партнёры открыли консигнационный склад, где хранится некоторый объем наших силикагелей. Этот товар и реализуется внутри Евросоюза.

В ДОМЕ КАЖДОГО

Башкирская республика является лидером по количеству газовых заправочных станций. Все больше техники и автомобилей переходит на газовое топливо. Именно поэтому требуются специальные сервисные компании. АО «РариТЭК Холдинг» — одно из ведущих предприятий в этой области. Предприятие на форуме представлял директор Рафаэль Батыршин. Вместе с премьер-министром правительства РБ Андреем Назаровым они подписали соглашение по вопросам создания в республике сервисного центра по обслуживанию и переоборудованию газомоторной техники.

Помимо этого, член правительства также поделился своими впечатлениями от ПМГФ-2021. Он особо отметил важность форума для экономики Башкирии и выразил намерение и дальше оказывать поддержку предприятиям из газовой сферы: на форуме будет подписан еще ряд важных соглашений.

- На территории республики работают 19 предприятий «Газпрома». Завтра будет подписано соглашение о промышленном использовании газотурбинных двигателей производства Уфимского моторостроительного объединения АЛ-41СТ на производственных объектах «Газпрома». В перспективе это 100 миллиардов инвестиций в экономику республики и загрузка нашего системообразующего предприятия. Кстати, стенд республики выполнен именно в виде такого двигателя и это совсем не случайно, - рассказал Андрей Назаров.

Также премьер-министр отметил темпы газификации республики. Сейчас среднероссийский показатель держится на отметке 72%. В то время как в Башкирии газифицировано 83% сёл и городов. К 2024 году этот показатель планируют довести до 94%.