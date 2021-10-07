Многое для малых

Нефтехимический завод "Ставролен" в Будённовске. Автор Белозеров А.С.

Большая, огромная, колоссальная по своей территории Россия – все равно по сути страна малых городов. 70 процентов всех наших городских поселений – те, в которых живет меньше 50 тысяч человек. Они не могут похвастаться ни многолюдностью, ни богатством, ни особыми возможностями – особенно в сравнении с преуспевающими мегаполисами.

И все же экономисты, социологи и демографы не устают напоминать: малые и средние города – это каркас, основа страны. Они – малая родина для каждого пятого россиянина. Их развитию надо уделять постоянное и пристальное внимание. Причем делать это должно не только государство, но и компании, для которых такие места становятся «территориями присутствия». Когда речь идёт о поиске «точек роста», улучшении демографической ситуации, социальной ответственности бизнеса – малые города в этой очереди первые. Сейчас, когда ряд ведущих отечественных холдингов в своей долгосрочной стратегии делают особый акцент на рост инвестиций в проекты внутри страны, а не за рубежом, – вложения в так называемый «человеческий капитал» также становятся для них важным направлением.

Убедительный пример такой сбалансированной политики показывает компания «ЛУКОЙЛ», которая уже сейчас направляет свыше 80% всех инвестиционных средств на проекты в российских регионах. На днях в городе Буденновске Ставропольского края был заложен первый камень на месте строительства современного высокотехнологичного предприятия – второй очереди газоперерабатывающей установки (ГПУ-2) на нефтехимическом заводе «Ставролен». Когда установка выйдет на проектную мощность, здесь будет производиться этилен и полиэтилен – более чем по 400 тысяч тонн отдельных наименований в год, а выпуск сополимерных марок полипропилена увеличится с 80 до 120 тысяч тонн. Завод позволит более активно осваивать месторождения Северного Каспия, до 5 млрд куб. м. в год увеличить прием попутного нефтяного газа с них на глубокую переработку, расширить ассортимент продукции и решать задачи импортозамещения. Первая очередь предприятия уже работает – мощность ГПУ-1 уже достигла 2,2 млрд куб. м переработанного газа ежегодно. В этом году «Ставролен» выпустил 8-миллионную тонну полиэтилена.

Для скромного Буденновска, где живет 60,5 тысяч человек, это предприятие – градообразующее. Его работа влияет и на ситуацию во всем Ставропольском крае с его населением чуть меньше трех миллионов.

Готовность ведущей российской нефтегазовой компании вкладывать средства в развитие российских регионов подтвердил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, который на торжественной церемонии начала строительства озвучил цифру совокупных инвестиций ЛУКОЙЛа в комплексное развитие нефтегазохимической цепочки на Каспии: они могут составить порядка 300 млрд рублей.

По его словам: «Комплексная программа развития Ставролена является важным элементом нашей нефтехимической стратегии, базирующейся на собственном сырье, и эффективным инструментом монетизации газа Северного Каспия. Наращивание доли газа в добыче и развитие мощностей по его переработке полностью соответствует глобальному тренду энергетической трансформации и является частью климатической стратегии ЛУКОЙЛа».

Благодаря присутствию в регионе такого крупного инвестора, как ЛУКОЙЛ, проще решаются и многие социальные вопросы. Только за последние годы в Буденновске жизнь стала ощутимо меняться к лучшему. Крупный инвестор оказал поддержку детским садам и лицею, краеведческому музею и городскому Совету ветеранов. Восстановили систему полива в городском парке, сделали его удобным и комфортным для прогулок. Построили детские площадки и капитально отремонтировали три библиотеки. Для столиц и мегаполисов это, возможно, капля в море. А для малого города – огромные и очень важные перемены, которые сразу же видны каждому жителю, делают его жизнь комфортной, улучшают настроение и самочувствие.

Опыт такой работы у ЛУКОЙЛа давний, в одном только Ставропольском крае она идет уже около 20 лет. Достаточно вспомнить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Лукоморье», благоустройство городской среды в Кисловодске и многое другое. Компания не осталась в стороне и в тяжелый период пандемии – оказывала региону помощь в борьбе с коронавирусом, приобретала продуктовые наборы для малоимущих, закупала средства индивидуальной защиты.

Точно так же нефтедобывающий холдинг действует и в других регионах своего присутствия. Так и должна работать российская компания в своей стране, где промышленные инвестиции идут рука об руку с улучшением качества жизни людей. Ведь, в конечном счете, инвестиции в экономику страны – это и есть инвестиции в ее людей.