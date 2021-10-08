Членом Ку-клукс-клана, терроризировавшим жителей американского городка, оказалась темнокожая женщина

Члены Ку-клукс-клана на митинге в штате Кентукки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция американского Дуглассвилля арестовала подозреваемую в рассылке писем с угрозами темнокожим жителям города. Вместо белого члена Ку-клукс-клана нарушительницей спокойствия оказалась 30-летняя афроамериканка.

Письма, в которых содержались угрозы физической расправы, стали поступать жителям городка еще зимой прошлого года. Автор сообщений представлялся членом расистской организации, обещал сжечь дома темнокожих горожан и убить их самих, поскольку «афроамериканцам здесь не место».

Полиция занялась поисками подозреваемого, но какое-то время новые письма не поступали, и расследование пришлось приостановить.

Рассылка возобновилась в сентябре, и правоохранителям, изучившим записи с камер наблюдения, удалось найти загадочного ку-клукс-клановца: вместо ожидаемого белого бородатого мужчины, которого разыскивали блюстители порядка, была задержана местная темнокожая жительница Терреша Лукас.

После графологической и психологической экспертиз причастность Лукас к написанию писем была доказана – почерк и стиль всех писем совпали, и суд отправил ее под арест.

Женщине предъявлены обвинения в терроризме. Во время первого слушания дела судья отказала подозреваемой в выходе под залог. Чем вызвано поведение афроамериканки пока не уточняется.

Известно, что за все время письма с угрозами получили как минимум семь горожан. В полиции допускают, что жертв запугивания может быть и больше, просто не все из них обратились к правоохранителям.

Ку-клукс-клан – ультраправая расистская организация в США, пропагандирующая превосходство белых. Именно с этой организацией связывают появление суда Линча.