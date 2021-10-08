Убийце троих жителей Воронежской области предъявлено обвинение

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Главного следственного управления СК России продолжают расследование уголовного дела в отношении жителя Воронежской области Виктора Мирского, который 16 сентября убил женщину, ее сына и внучку, после чего совершил подрыв отделения полиции. После этого убийца был ранен сотрудниками полиции, и никто не знал, выживет ли он.

Но вот стало известно, что Мирскому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями: "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ". А это значит, что он будет жить.

- По данным следствия, 16 сентября 2021 года Мирской в ходе бытового конфликта совершил убийство знакомой семьи из трех человек в селе Волчанское Воронежской области. Он убил женщину, ее сына и внучку. Затем обвиняемый прибыл к ОМВД России по Лискинскому району и совершил посягательство на сотрудников полиции, приведя в действие самодельное взрывное устройство. При задержании Виктор Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, был ранен, после чего помещен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, - сообщила подробности задержания официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила, что "в настоящее время состояние Мирского, несмотря на то, что он остается в медучреждении, позволяет проводить с ним следственные действия".

- Убийцу допрашивали в больнице с участием защитника и он полностью признал вину, подробно сообщил следствию об обстоятельствах подготовки и совершения указанных преступлений, а также об их мотивах, - подчеркнула Петренко.

Расследование по уголовному делу продолжается.