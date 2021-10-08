«Пятёрочка» и J7 собрали порядка 10 тонн отходов в результате очистки берегов Волги

Мероприятия по очистке берегов Волги прошли на пляже КРХФ на острове Пролетарский (Астрахань) и пляже Локомотив (Казань). В них приняли участие 320 местных жителей (90 команд), неравнодушных к проблемам загрязнения окружающей среды. Совместными усилиями было собрано 9,8 тонн отходов - примерно 1,5 вагона грузового поезда. 2,4 тонны этих отходов были отсортированы и вывезены на вторичную переработку.

Оба города были выбраны по результатам онлайн-голосования, которое проходило на сайте проекта. Ещё одно очистительное мероприятие запланировано в Костроме. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране организаторами было принято решение перенести его на весну 2022 года.

«Стремление бережно относиться к природным ресурсам и оберегать планету, сохраняя ее для будущих поколений, — одна из ключевых миссий нашей компании, — отмечает менеджер по маркетингу PepsiCo Россия Юлия Савонина. — Мы очень рады, что благодаря проекту «Вместе мы — польза!» нам удалось, с одной стороны, привлечь внимание к вопросу правильной утилизации отходов и их сортировке, а с другой — объединить большое количество единомышленников. Если каждый начнет сдавать значительную часть отходов на переработку, то совместными усилиями мы сможем снизить негативное влияние человечества на окружающую среду».

«Наша задача — не только очистить берег Волги, но также показать, что собранные отходы не обязательно должны отправиться на свалку — они могут быть переработаны, — отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. — Важно, чтобы каждый из нас старался вести экологичный образ жизни благодаря простым ежедневным действиям. Надеемся, что правильная сортировка отходов в будущем станет хорошей привычкой для всех жителей нашей страны».

Узнать о новостях проекта, а также получить дополнительную информацию о переработке упаковок или найти ближайший пункт приема вторсырья и контейнеры для утилизации можно на сайте проекта https://volga-5ka.j7sok.ru/.