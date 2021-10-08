Правила обрезки растений, деревьев и кустарников в осенний период

Фото предоставлены брендом Greenworks.

На календаре октябрь, до зимы остается все меньше времени. Основные дачные заботы позади, территория убрана, земля перепахана, осталось только успеть обрезать растения до морозов.

Обрезка – работа хоть и рутинная, но пренебрегать ею не стоит. Растения страдают от отсутствия должной подготовки к зимнему сезону и может его не пережить. Высоки риски, что весной придется обновлять такие посадки.

Разбираемся, когда и как нужно проводить обрезку растений.

Время для обрезки

Идеальным сезоном для выполнения обрезки считается период с конца сентября до начала ноября, когда сильные холода еще не наступили, а до зимы осталось совсем немного. Слишком ранняя обрезка может нарушить обмен веществ, что приведет к гибели растения.

Фото предоставлены брендом Greenworks.

Декоративные растения

Не все растения нуждаются в особом уходе в определенный сезон, например, отцветшая астильба начинает чернеть после первых заморозков, в октябре-ноябре, именно тогда и стоит начинать подготавливать посадку к зимовке.

А гортензия, которая уже долгое время является любимицей садоводов, может обойтись без капитальной обрезки, но для красоты растения, немного подравнять посадки стоит.

Ирисы же, как и многие другие декоративные растения, нужно очистить от засохших листьев и цветов, корневище замульчировать торфом, соломой или листовым перегноем, а само растение обработать от паразитов.

Фото предоставлены брендом Greenworks.

Высокие посадки

Деревья также нуждаются в регулярных коррекциях их направления роста и прореживаниях кроны. Эта процедура увеличивается количество зеленой массы, повышается урожайность. К тому же, отсутствие «лишних» веток не будет задерживать на кроне снег, а значит дерево перезимует без поломов.

Каждая культура обладает определенными особенностями в обрезке, которые необходимо соблюдать. Например, груша и вишня весьма негативно переносят данную процедуру, их следует корректировать не чаще, чем раз в 3-4 года. А вот остальные деревья скажут вам спасибо, но главное не переусердствовать.

В противном случае покалеченное растение может замереть на несколько сезонов.

Под обрезку попадают сухие и лишние ветви, причем не нужно оставлять «пеньки». Иначе со временем они начнут гнить, может образоваться дупло. Но и чрезмерно «вгрызаться» в ствол дерева не нужно – это травмирует «материнскую» ветвь.

Ветки и листья поврежденные болезнью также стоит удалять Порой одной только обработки от недугов недостаточно, есть болезнь будет продолжать распространяться, зараженные участки лучше купировать.

Чтобы процесс проходил быстро и легко, многие садоводы рекомендуют использовать специальные инструменты.

Основной садовый инструмент – это секатор. Но в вопросе обрезки отличным помощником будут инструменты из линейки 40В бренда аккумуляторной садовой техники Greenworks.

Высоторез-сучкорез Greenworks G40PSF с легкостью справится с обрезкой ветвей и сучьев на высоте до 4-х метров. Основное преимущество этой модели - 3-х секционная штанга, максимальная длина которой 274 см.

С ним не составит труда обрезать и подровнять высокие и массивные живые изгороди, деревья.

После обрезки крупных веток рану следует тщательно подчистить и обработать садовым варом. Это ускорит процесс выздоровления.

Фото предоставлены брендом Greenworks.

Кустарники

Уход за кустарниками в предзимнее время очень схож с подготовкой деревьев и живых изгородей. Обрезать их следует не ранее начала октября, в противном случае может начаться буйный рост и дальнейшее вымерзание молодых побегов в зимнее время.

Под корень следует срезать все усохшие, больные и слабые ветви, сломанные – только до первой здоровой почки.

Плодовые кустарники тоже требовательны к процедуре. Например, красной смородине противопоказано обрезание верхушек однолетних растений, а у малины вырезают лишь те побеги, что плодоносили в текущем сезоне.

В данной работе незаменимыми помощником станет штанговый аккумуляторный кусторез Greenworks G40PHA Greenwork.

Кусторез оснащен поворотной режущей частью с 7-ю положениями. Лезвие длиною в 51 см имеет алмазную заточку, шаг среза равен 18 мм. Данная модель весит всего 3,5 килограмма, а это еще одно неоспоримое преимущество.

Кусторез имеет низкий уровень шума и вибрации.

Фото предоставлены брендом Greenworks.

Это важно!

Слишком молодые посадки не стоит подвергать обрезке в холодное время года, так как сама процедура уже является для них большим стрессом, а перепады температур не будут способствовать быстрому восстановлению растения.

В любом случае, подходить к обрезке стоит с особой ответственностью и перед тем как ее выполнять, тщательно изучите посадки и какой именно уход они требуют. Не стоит также забывать и про другие обязательные процедуры, без которых растения не смогут успешно пережить зимний период.