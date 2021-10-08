Минобороны начало общаться с атташе стран НАТО по "принципу взаимности"

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Россия не пригласила военных атташе стран НАТО на основной розыгрыш практических действий стратегического российско-белорусского учения "Запад-2021" на полигоне Мулино "из принципа взаимности". Об этом в пятницу замминистра обороны России Александр Фомин.

- Военные атташе стран НАТО на этот этап учения, исходя из принципа взаимности, не приглашались, так как российские военные атташе не были приглашены на аналогичное учения альянса "Защитник Европы-2021", - заявил Фомин перед брифингом на который пришли 60 иностранных военных атташе. Сидели в зале и иностранные представители армий стран НАТО.

Представитель военного ведомства заявил им, что в учении "Запад-2021" принимали участие порядка 200 тысяч человек, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники и 15 боевых кораблей. Государстве ОДКБ и ШОС прислали около 2000 человек. На маневрах присутствовали наблюдатели от вооруженных сил Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана. Розыгрыши боевых действий прошли на пяти полигонах в Белоруссии и девяти полигонах в России, а также в акватории Балтийского моря.

Представитель военного ведомства России подчеркнул, что Минобороны за 42 дня до начала учений уведомила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе о численности личного состава ВС России при проведении учения.