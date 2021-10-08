Прекрасный подарок для ребенка - русские и зарубежные сказки с любимыми героями детства

Что такое счастливое детство? Это друзья, любовь, игры, объятия мамы, добрые отношения и обязательно… чтение на ночь с родителями. Наверное, у каждого счастливого ребенка была любимая книга, которую он читал на ночь, уютно укутавшись в одеяло, и которую с особой теплотой вспоминает все последующие взрослые годы.

Книги «Самоцветная шкатулка» и «Изумрудная шкатулка», вышедшие в издательстве «Комсомольская правда», как раз такие — яркие, интересные, запоминающиеся. Это без преувеличения литературное сокровище, это книги для счастья! Обложки книг выполнены в виде шкатулки. Открываешь, а внутри иллюстрации в старинном стиле, которые завораживают и переносят читателей в мир фантазий.

«Самоцветная шкатулка» — сборник лучших сказок со всего мира, куда вошли произведения братьев Гримм, Шарля Перро, а также сказки европейских народов. Дети познакомятся с героями «Кота в сапогах», «Белоснежки», «Красной Шапочки», «Братца и сестрицы», «Спящей красавицы» и «Мальчика-с-пальчика», прочитают истории «Пряничный домик» и «Храбрый портняжка». Все эти сказки — золотая классика, пробуждающая и воспитывающая в детях лучшие качества: доброту, милосердие, желание помогать ближнему.

«Изумрудная шкатулка» — это собрание любимых русских народных сказок. Национальное наследие, культурный код, без которого невозможно существовать! Здесь под обложкой живут персонажи историй «Баба-Яга», «Белая уточка», «Девять братьев», «Жар-птица», «Иван-царевич и Царь-девица», «Морозко» и многих других сказок. Вместе с этими героями детей и взрослых ждут опасные приключения, подвиги и, конечно, любовь!

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