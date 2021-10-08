«Родила от Хабенского»: Катя Лель рассказала правду об отце своей дочери

Катя Лель прокомментировала слухи о том, что родила дочь от Хабенского. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Катя Лель стала новой героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В эфире канала «Россия 1» певица рассказала о своей личной жизни, семье и 12-летней дочери Эмилии. В частности, 47-летняя исполнительница хита "Муси-пуси" прокомментировала слух о том, что отцом девочки якобы является популярный актер Константин Хабенский. Новость об этом появились в СМИ несколько лет назад. На чем основан этот слух, совершенно непонятно. Впрочем, многим поклонникам Лель кажется, что ее дочь внешне действительно напоминает звезду фильма «Ночной дозор».

- Моей дочери 12 лет. Она ростом с меня. Она красивая и активная, - рассказала Катя про свою наследницу.

Дочери певицы Эмилии 12 лет. Фото: Инстаграм.

Артистка призналась, что наслышана о том, что Хабенский якобы является отцом ее ребенка. По ее словам, она относится к этим слухам с юмором.

- Это очень смешно. Ну, мало ли на кого похожа моя дочь. Пускай говорят, - махнула рукой звезда.

Эмилия появилась на свет в 2009 году в браке Лель с бизнесменом Игорем Кузнецовым. До Кузнецова у Кати были многолетние отношения с ее продюсером Александром Волковым.

- Мы познакомились на Старый новый год. Был концерт. После выступления Саша зашел в гримерную. Он сразу влюбился в меня. Стал ухаживать. Присылал цветы. Он старше на 24 года. Да еще и женат. Именно Саша делал гастроли нашим именитым артистам, - рассказала Лель Борису Корчевникову. - Саша был лучшим ресторатором. Он был большая умница. Целеустремленный человек. Он говорил, что не жил с женой. При этом обманывал меня.

Волков стал продюсером, а потом и возлюбленным Лель. Фото: кадр видео.

По словам Кати, когда ее карьера пошла в гору, их отношения стали портиться.

- Он видел мою популярность. Саша понял, что может меня потерять. Увидел, что есть много молодых людей, которые могут покорит меня. Саша знал, что моя самая долгожданная мечта родить ребенка в законном браке, - вспоминает Лель.

Тем не менее, Волков не сделал любимой предложения, и Катя ушла от него. В ответ бывший возлюбленный начал ей мстить.

- Я ушла от Саши в чем стояла. Он перекрывал мне кислород на сцене. От меня все отвернулись, кроме Николая Баскова и Льва Лещенко, - говорит Катя.

Новым избранником звезды стал бывший хоккеист Игорь Кузнецов. Их отношения развивались очень быстро. Буквально через пару недель после знакомства Игорь сделал предложение певице. Но Катя не спешила с ответом. Лишь спустя три года он получил от любимой положительный ответ. Они поженились в октябре 2008 года.

Катя с дочкой и мужем Игорем Кузнецовым. Фото: Инстаграм.

Певица часто делится с публикой самыми интимными и неожиданными моментами своей жизни. Как-то, например, рассказала журналистам, что регулярно видит летающие тарелки. Поклонники тогда не на шутку встревожились за ментальное здоровье звезды. Но Катя на полном серьезе расписывала, что «тарелочки» довольно часто летают над Москвой.

- Дочь и муж видят тарелки каждый день — в центре Москвы на Новослободской. Я их снимаю на видео. Они следят за мной, - поделилась звезда. - Вот думаю, почему я одна сумасшедшая? Почему больше никто этого не видит? Даже мужу и дочери говорю: «Если мама вдруг исчезнет, вы знаете, где я». Люди, мои дорогие, не нужно смеяться, вы знаете, как непредсказуем наш мир.