Бездомный котёнок покорил жителя Липецка волчьим аппетитом

Котенок из Липецка забрался в киоск с курами-гриль. Фото: Кадр видео

Как все-таки важно правильно улучить момент: можно и налопаться до отвала, и прославиться, и обрести семью. История уличного котёнка из Липецка, ещё недавно обивавшегося на улице Ленина, это доказывает. И мораль этой истории такова - просто следуй зову своего желудка, и будет тебе счастье.

А если серьезно, то серый отчаянный пушистик благодаря своему голодному брюху, зверскому аппетиту и благоприятному стечению обстоятельств стал звездой соцсетей. И вот, как это было. Сначала бродяжка терся возле киоска с фаст-фудом (многие люди не прочь зажевать на ужин курицу-гриль или заморить червячка шаурмой, что уж говорить про котов), а потом не устоял перед ароматом замеченной курятины по 350 рэ за штуку и, не побоявшись получить по ушам, прошмыгнул в «куриное царство». Как раз в тот момент, когда работник «уличного мини-ресторана» ненадолго вышел по делам, закрыв «заведение» на технический перерыв. Поскольку «взрослых дома не было» и опасаться было некого, голодающее животное залезло на витрину, где своего покупателя ждали свежеприготовленные куриные тушки, и принялся с аппетитом есть.

За трапезой усатого-полосатого и застал один из жителей Липецка, который тоже не прочь был перекусить и подошёл к окошку чего-нибудь прикупить. Смотрит - продавца нет, а за стеклом кот курятину нагло наворачивает, ну и, конечно же, снял кошачий обед на телефон и в сеть выложил. Нечасто такое увидишь - пусть и другие жители Липецка полюбуются.

Котофей лопал минут 15 без передышки- не мог никак остановиться. Только за ушами трещало. «Вкусно тебе, котик?», - вопрошал подсматривающий за чужой трапезой липчанин, не определившись, видимо, умиляться мимимишности ситуации или плеваться от мыслей про антисанитарию. Мнения пользователей сетей тоже разделились. Одни ужасались - «а что, если эту куру потом покупателям скормили», другие шутили, мол «ничего страшного, санобработка кошачьей слюной», а третьи, как пишет «КП»- Липецк», придали видео социальный подтекст, дескать «продавцов на такие условия найти не могут, приходится котов брать на работу».

Словом жители Липецка ролик, снятый случайно проголодавшимся земляком, оценили. И один даже пошёл к тому киоску на улице Ленина, нашёл бродяжку котёнка со здоровым аппетитом из видео, и забрал домой. Так бездомное животное обрело кров и любящего хозяина, который, может быть, иногда будет даже угощать его курой-гриль. Хотя, лучше не надо: такое мясо- запечённое, солёное и с кучей специй, для кошачьего организма вредно.

Омрачает хэппи-энд этой истории судьба продавца курятины, не уследившего за шустрым голодным котиком. Как прокомментировали в компании "Русский аппетит", которой принадлежит киоск, работника уволили.

Кроме того, в «мини-ресторане» после визита хвостатого гостя провели санобработку, а тушки, которые были на витрине, утилизировали.

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