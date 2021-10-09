Поможет ли отказ от «неподходящих» продуктов стать здоровее или принесет больше вреда

Не все ее составляющие подходят каждому из нас. Фото: Shutterstock

- В стандартный набор продуктовой корзины входят молочные и мясные продукты, хлеб и макаронные изделия, крупы, овощи и фрукты. Однако не все ее составляющие подходят каждому из нас. И причин тут может быть несколько - непереносимость лактозы, синдром раздраженного кишечника, воспалительные процессы, пищевая аллергия и другие факторы. Некоторые из них сегодня можно «увидеть» даже на уровне генетики, - говорит российско-британский нутрициолог, эксперт международного биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман.

В каких случаях оправдан отказ от тех или иных продуктов с медицинской точки зрения и как грамотно восполнять возникающие «пробелы»? Об этом эксперт рассказала kp.ru

«НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОШУ»

По данным международных научных обзоров около 20% взрослого населения Земли страдают от такой напасти, как пищевая непереносимость, отмечает Лиза Гильман.

- Это не опасно для жизни, но может существенно повлиять на ее качество. При таком недуге организм с трудом переваривает определенную пищу и реагирует возмущением на ее прием спустя несколько часов после еды. Например, неприятные симптомы могут возникать после употребления молочных или злаковых продуктов. Вздутие, повышенное газообразование, диарея или запор, сопровождаемые болями в животе, - постоянные спутники тех, кто продолжает есть «недружественные» организму продукты, - описывает эксперт.

Один из самых известных примеров - непереносимость лактозы, молочного сахара.

- Лактоза переваривается с помощью фермента лактазы, расщепляясь на два вида сахаров: глюкозу и галактозу, которые всасываются в кровь. У людей с непереносимостью не вырабатывается достаточно лактазы. Поэтому лактоза остается в пищеварительной системе и вызывает неприятные симптомы. Они могут быть похожи на ощущения, вызванные синдромом раздраженного кишечника.

Непереносимость лактозы может передаваться по наследству из поколения в поколение и возникнуть в любом возрасте, но чаще всего - в период от 20 до 40 лет, поясняет Лиза Гильман.

- Однажды к нам обратилась девушка, которая несколько лет страдала от плохого пищеварения, диареи и вздутия после еды (одно из направлений «Атласа» - генетические исследования. - Ред.). Чтобы найти источник проблем, она сдала генетический тест и тест на микробиоту (то есть для исследования микроорганизмов, обитающих в кишечнике. - Ред.). ДНК-тест показал предрасположенность к непереносимости лактозы. А тест на микробиоту подтвердил, что кишечный микробиом обладает слабой способностью расщеплять молочный сахар. Затем женщина после консультации с врачом сделала тест на лактазную недостаточность, и корень ее проблем с пищеварением был точно установлен, - говорит kp.ru нутрициолог.

«ЕМ И БОЛЕЮ»

- При подозрении на пищевую непереносимость люди часто по ошибке исключают из питания глютен - пшеницу, рожь, ячмень и продукты с их содержанием, - продолжает Лиза Гильман. - Однако помимо глютена в этих крупах содержатся и другие компоненты, которые могут «не нравиться» кишечнику. В частности, вещества-фруктаны.

На заметку: кроме круп (пшеница, рожь), фруктаны также содержатся в чесноке, луке, белокочанной и брюссельской капусте, брокколи, спарже, артишоках.

- Фруктаны могут вызывать симптомы так называемой нецелиакийной чувствительности к глютену (НЦЧГ). Но при этом у человека может и не быть целиакии (подробнее о ней см. ниже. - Ред.). Так что отказываться без диагностики от злаковых продуктов не стоит, - поясняет эксперт.

Все гораздо серьезнее, если человек получил в наследство от родителей целиакию, продолжает Лиза Гильман.

- Это пищевая гиперчувствительность, связанная со сбоями в иммунной системе. При употреблении глютена (белка, содержащегося в зернах - таких, как пшеница) защитная система организма атакует кишечник. Исследования показывают, что генетические дефекты иммунной системы, с которыми ассоциирована целиакия, могут способствовать развитию и других аутоиммунных заболеваний.

Помимо нарастающего дефицита питательных веществ и витаминов, целиакия проявляется постоянным расстройством пищеварения, анемией, отставанием в росте и развитии у детей. К такому букету недомоганий добавляются поражения кожи и слизистых, бесплодие, неврологические симптомы. «Все это гораздо серьезнее, чем обычная пищевая непереносимость. Данные метаанализа 2018 года показали, что распространенность целиакии в мире составляет около 1%. В Европе показатели немного выше», - отмечает эксперт.

«ЧИХАТЬ Я НА ВАС ХОТЕЛ»

Пищевая аллергия тоже связана с ошибочной реакцией иммунной системы - когда безобидные и даже полезные для организма вещества, те или продукты или их составляющие иммунитет принимает за врагов.

- В частности, белки, содержащиеся в пище, ошибочно могут восприниматься организмом как угроза нашему здоровью, - поясняет Лиза Гильман. - Отсюда неприятные симптомы, вызванные защитными реакциями иммунитета: сыпь и зуд, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение. Аллергия в отличие от пищевой непереносимости опасна для жизни. При анафилактической реакции организма на продукт может возникнуть отек гортани и затруднение дыхания, что способно привести к смерти.

Наиболее часто аллергией организм реагирует на рыбу, морепродукты, орехи и яйца.

- Ученые заметили, что аллергия на рыбу чаще встречается в странах, где ее много едят: Дании, Швеции, Норвегии, Португалии, Японии, - рассказывает kp.ru эксперт. - Аллергия на креветки довольно распространена в Исландии и Испании. Mолоко, яйца и кунжут являются частыми пищевыми аллергенами у детей в Израиле. Аллергия на рис в большинстве стран встречается редко. Однако распространена в государствах Восточной Азии. А вот в США и Великобритании немало аллергиков, страдающих от арахиса. По этой причине его избегает, например, теннисистка Серена Уильямс. Певица Ариана Гранде из-за аллергии не ест моллюсков, экс-президент США Билл Клинтон - шоколад.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

- По нашим наблюдениям в последние годы растет число людей, которые занимаются самодиагностикой и определяют у себя пищевую непереносимость, целиакию или аллергию, - рассказывает Лиза Гильман. - При этом причина расстройств может крыться совсем не в этих заболеваниях.

Исследования показали: если мы уверены, что у нас пищевая непереносимость, мозг может посылать в кишечник соответствующие сообщения, когда мы едим предполагаемого виновника недуга. Этот феномен известен как эффект ноцебо - способность негативных ожиданий вызывать физические симптомы.

Так что прежде, чем бить тревогу, нужно завести дневник питания и записывать свои ощущения после еды, советует эксперт. Это поможет разобраться, какой именно продукт вызывает дискомфорт. После этого попробуйте отказаться на 2-6 недель от подозреваемого виновника неприятных ощущений и понаблюдать за своим самочувствием. Затем снова верните продукт в рацион. Если диарея, вздутие и боль в животе тоже вернутся, стоит обратиться к врачу.

БУДЬ В КУРСЕ

Существуют ли достоверные анализы

- Непереносимость продуктов сегодня нередко предлагают выявлять с помощью определения в крови иммуноглобулинов класса G (IgG). Сторонники этого подхода уверяют: повышение IgG антител к конкретному продукту означает, что он вам не подходит. Однако такие тесты не имеют доказательной базы. Исследования показывают, что повышение IgG антител после еды - это нормально, - поясняет эксперт.

Словом, универсального и точного теста на пищевую непереносимость на сегодня нет. При этом есть специальные обследования для определения проблем с усвоением лактозы.

- Применяется так называемый водородный дыхательный тест, поскольку при таком диагнозе бактерии в толстой кишке вырабатывают больше водорода, чем обычно. А предрасположенность к непереносимости лактозы, как и к целиакии, показывает генетический тест. Кроме того, при целиакии можно сдать анализ крови на антитела, которые обычно присутствуют в крови при этом заболевании. При проведении анализа не нужно исключать глютен из рациона, потому что отказ от него может привести к получению неточного результата. Если в крови обнаружены антитела, врач может направить пациента на биопсию кишечника, - рассказывает Лиза Гильман. - Дополнением к исследованию может стать тест микробиоты (бактериального состава кишечника).

При подозрении на пищевую аллергию традиционно рекомендуется сдавать кожные пробы (прик-тест) и анализ крови на специфические антитела (IgE). Все эти исследования должен назначить врач.

ВАЖНО

Чем заменять отвергнутые продукты

Отказ от продуктов без медпоказаний и научных обоснований может нанести удар по организму, предупреждает нутрициолог. Поэтому важно грамотно подобрать аналоги для восполнения необходимых питательных веществ и витаминов.

Лиза Гильман дает такие советы:

- Людям с непереносимостью лактозы нужны продукты, содержащие кальций, белок, витамины B12 и D. Например, кальций можно получить из твердых сыров (в 30 г сыра содержится 220 мг кальция), безлактозного коровьего молока (в 200 мл молока - 240 мг кальция), обогащенных кальцием растительного молока и йогуртов (в 200 мл молока - 240 мг кальция), рыбы со съедобными костями (например, в 60 г сардин - 100-250 мг кальция), зеленых овощей (например, 80 г брокколи содержит 30 мг кальция).

! В день взрослому человеку необходимо не менее 700 мг кальция, чуть больше требуется кормящим мамам - 1250 мг, и 1200 мг - для женщин после менопаузы.

- При целиакии и отказе от глютена важно употреблять продукты, которые содержат минералы, витамины, пищевые волокна, пребиотики и полифенолы. Это могут быть амарант, греча, просо, овсянка, киноа, цельнозерновой рис.

- При подтвержденной пищевой аллергии, а также непереносимости тех или иных продуктов (подтверждается дневником питания. - Ред.) важно проконсультироваться с врачом-диетологом и обсудить, чем заменить конкретный раздражающий продукт. Иначе повышается риск развития дефицитов питательных веществ, предупреждает эксперт.