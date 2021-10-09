«А почитать?»: Подростки рассуждают о роли литературы в их жизни

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания

«А почитать?» — новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен».

В эту субботу на радио «КП» (97,2 FM) ребята обсудят, какое место занимает литература в их жизни.

ведущие: Иван Ковнацкий, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

помощник продюсера: Петр Безменов

спикеры программы: дети, родители и эксперты. Специальный гость студии - писатель Александр Цыпкин

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»:

https://radiokp.ru/podcast/nashe-vremya-ili-vzroslym-vkhod-vospreschen