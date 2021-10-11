«Взяла от родителей лучшее»: 15-летняя дочка Табакова и Зудиной выросла красавицей

Марина Зудина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марина Зудина отправилась в Италию: вместе с дочкой Машей она посетила Милан. В Инстаграме актриса поделилась снимками, сделанными на крыше знаменитого Миланского собора. На фото Марина позирует вместе с 15-летней Машей: мама с дочкой сделали селфи во время экскурсии.

- Селфи на крыше Миланского Собора! Невероятное ощущение от количества красоты в одном месте. Кстати, передвигаться по Италии не так сложно. В любой аптеке делают тесты и через 15 минут выдают green Pasport, который действует 48 часов и результат теста. Это принимается везде , в том числе и в Аэропортах. Стоит 25 евро на человека, - рассказала Зудина.

Марина Зудина отправилась в Италию: вместе с дочкой Машей она посетила Милан. Фото: Инстаграм.

Наследница знаменитого актера за последнее время заметно подросла и похорошела. Маша унаследовала красоту матери и обаяние отца, о чем поклонники не преминули сообщить в комментариях. «Доченька взяла от обоих родителей все самое лучшее! Счастья вашей семье!», «Дочка очень похожа на вас, Марина», «Вы обе красавицы», - пишут фолловеры.

Многих подписчиков интересует, как Зудина и ее дочь смогли попасть в Италию. Границы по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса, и по обычной туристической визе россиянам въезжать в эту страну нельзя. В комментариях Марина объяснила, что они прилетели в Милан с деловым визитом. А тесты на ковид в Италии необходимо делать для того, чтобы попасть в музеи.

Наследница знаменитого актера за последнее время заметно подросла и похорошела. Фото: Инстаграм.

Юная Мария почти не пользуется косметикой, в отличие от многих сверстниц не экспериментирует с прическами, предпочитая носить длинные волосы, и весьма сдержанна в выборе нарядов. На светских мероприятиях она появляется в основном с мамой, да и то изредка. Словом, безупречная девушка из хорошей семьи: ее отец наверняка ею очень бы гордился.

Дочь Олега Табакова Маша появилась на свет, когда артисту был 71 год. Сейчас девочка учится в девятом классе. Девять лет подряд Мария училась в британской школе, но в прошлом году перевелась в русскую. Девушке нужно сдать ЕГЭ, чтобы поступать в вуз. Пока Маша не определилась, будет ли это российское высшее учебное заведение или же она продолжит образование за границей. Но на всякий наследница Табакова решила сдать экзамены в России. Кроме основной учебной программы Мария занимается живописью и конным спортом. Пока что Маша не определилась с будущей профессией, но совершенно точно это будут не технические науки – с ними девушка не слишком ладит. Марии нравится выступать на сцене, поэтому она не исключает, что может пойти по стопам родителей.