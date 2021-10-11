Комик из Нью-Йорка предлагает всем желающим заработать на его популярности

Рейбоулд утверждает, что вложение в него это надежно и выгодно

Нью-Йоркский комик Брет Рейбоулд предлагает всем желающим инвестировать деньги в его популярность. Мастер юмора уверен, что его стоимость со временем будет расти, и на этом можно неплохо заработать.

Для начала он оценил себя в $17 500 и выпустил 100 тысяч токенов стоимостью около 18 центов каждый. Токены комик предлагает приобрести всем желающим и уверяет, что вложение в так называемый bretcoin более чем перспективно – через некоторое время свою долю можно будет продать по гораздо более высокой цене.

Для продвижения криптовалюты имени себя комик запустил сайт, на котором можно оформить покупку. Рейбоулд утверждает, что вложение в него это надежно и выгодно.

– Никогда раньше комики не просили фанатов в них инвестировать. Просили просто жертвовать деньги, в подарок отправляя футболку с прикольным принтом или указывали имена доноров в конце видеоролика в соцсетях. Я же предлагаю реально вложить деньги в мое развитие и заработать на моем успехе.

Кроме того, всем инвесторам предоставляется возможность бесплатно посетить выступления, на которых Рейбоулд будет выступать в качестве хедлайнера.

По мнению экспертов, затея Рейбоулда имеет право на успех, поскольку объединяет в себе черты криптовалюты и необычных инвестиций, приобретающих популярность в последнее время. Так, производитель виски из Кентукки предлагает инвесторам закупить популярный во всем мире алкогольный напиток, а затем дать ему настояться в течение 3-5 лет и продать, но уже с 3-5-кратной прибылью, а компания Otis из Нью-Йорка приглашает инвестировать в комиксы, вышедшие ограниченным тиражом.