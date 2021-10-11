Кокпит для младенца

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Им бы позавидовал сам Сергей Эйзенштейн: его знаменитый кадр, с детской коляской, которая катится по Потемкинской лестнице, получил достойное продолжение. Коляски трясли, били и нещадно разбивали. Но детского плача никто не услышал. И не потому, что кино немое, а потому, что вместо младенцев коляски тестировали манекены. Чтобы дети и родители потом не плакали. Наш корреспондент своими глазами посмотрел на то, как тестируется первый транспорт в жизни каждого человека.

От надежности коляски зависит не только комфорт, но и здоровье, и даже жизнь вашего ребенка. По статистике, каждый год в Европе из-за ненадежных колясок травмы получают почти 6 тыс. младенцев. Поэтому испытание колясок – это совершенно особый вид экстрима, для которого трудно подобрать один аналог из мира автоспорта. Это точно не Формула 1, с ее хоть и сложными, но ровными трассами. Это больше похоже на симбиоз безостановочной гонки 24 часа Ле Мана и ралли Париж-Даккар… В категории грузовиков.

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Прежде, чем коляски поступят в продажу, их испытывают на выносливость и безопасность. Основные критерии: продольная и поперечная устойчивость; срабатывание блокирующих устройств; испытания тормозов; прочность ремней безопасности и замков; реакция на окружающую температуру.

Итак, 24 часа Ле Мана. Коляска с равномерно распределенным грузом помещается на транспортерную ленту стенда «Бегущая дорожка». На ленте искусственные неровности, которые имитируют булыжники, лужи и плохо уложенную плитку: все как в жизни. Так испытуемые коляски катаются 15, 20 или 30 часов, в зависимости, от их типа.

Дополнительное испытание как раз вполне может носить имя Эйзенштейна. На стенде «Ступенчатый барабан», имитирующем спуск со ступенек, коляски драматично и неумолимо разбивают свою ходовую часть.

Руководитель лаборатории товаров народного потребления испытательного центра ПромМаш Тест (входит в ГК Серконс) Леонид Шумбасов объяснил нам, что краш-тесты, какими мы их видим в кино, для коляскок не проводятся. Но согласно ТРТС 008, возможно проводить испытания на стенде для испытания динамической прочности. Коляска нагружается грузом, разгоняется до определенной скорости и ударяется о ступеньку, после чего проводится оценка состояния и работоспособности детского транспорта. Разбавились и выходили из строя коляски совсем не в строгом соответствии с ценой. Были крепкие середнячки, попадались гламурные, но хлипкие образцы. А вот самые дешевые сыпались беспрерывно….

Основные проблемы, которые выявили испытания подразделения Серконс, это несрабатывание фиксирующих устройств после приложения нагрузки, что может привести к складыванию коляски или ее составных частей. Несрабатывание тормоза при нагруженной коляске на наклонной плоскости. Проникновение влаги из-за использования некачественных материалов.

По словам эксперта Леонида Шумбасова, «родителям всегда стоит смотреть на сертификат. Наша компания Серконс выдает сертификаты только после исчерпывающих испытаний, когда сняты все вопросы относительно качества и безопасности. Редко такое бывает, но иногда производители показывают лучшие результаты, чем мы ожидали. Только что мы провели масштабные испытания продукции знаменитого итальянского бренда CAM IL MONDO DEL BAMBINO S.P.A. Что мы только ни делали: даже колеса вырывали с корнем, но коляски не рассыпались. Приятно работать с таким клиентом».

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Некоторые практические выводы для наших читателей.

Не экономьте, но и не разоряйтесь. Не покупайте многофункциональные гибриды. Первую коляску-люльку, в которой младенец только спит, вполне можно взять у родственников или купить с рук. А потом опять продать. Прогулочную коляску для более старшего малыша лучше купить новую – этот «верный конь» должен прослужить вам несколько радостных и подвижных лет. И с большой осторожностью относитесь к коляскам-гибридам. На наших испытаниях они сыпались первыми. И если гибриды ломаются, то, как правило, они полноценно не могут выполнять ни одну из заявленных функций. Ну и порой в гибридах так много «прибабахов», что сборка может превратится в квест похлеще обратной сборки механического будильника. Ну и живем мы в России. Поэтому смотрите на то, чтобы как можно больше матерчатых частей коляски можно было стирать. И, испытания в ПромМаш Тесте подтвердили здравый смысл – чем больше колеса, тем легче они преодолевают препятствия.

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