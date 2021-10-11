Англичане уверены: «Русские шпионы» украли у них формулу вакцины от ковида

Сверхточное «хайли-лайкли»! Фото: REUTERS

Британский таблоид The Sun взорвал информационную «бомбу»: российская вакцина от ковида «Спутник V» - это украденная российскими шпионами англо-шведская Oxford/AstraZeneca! Вопрос очень серьезный, поэтому изложим близко к тексту, может, лишь с небольшими стилистическими добавлениями (просто не удержаться).

Итак, первый абзац (разумеется, жирным шрифтом): «Россия украла формулу оксфордской вакцины Oxford/AstraZeneca и использовала ее, чтобы создать собственную вакцину, об этом были проинформированы члены правительства». Оказывается, «шпионы Владимира Путина» похитили эти сверхважные данные.

В третьем абзаце чуть менее категорично: «Британия полагает, что…». Но заканчивается предложение опять уверенно: это «повысит напряженность в отношениях с Москвой». Потому что представители английских служб все же «имеют доказательства, что важнейшая информация была похищена у фармацевтической компании». А какие еще нужны доказательства, если формула российской вакцины похожа на оксфордскую.

Оказывается, еще в прошлом году спецслужбы Британии «указали пальцем на президента Владимира Путина». А в кого же еще им пальчиком тыкать? Хотя… Английские шпионы, в отличие от российских, ребята честные, поэтому все-таки признаются: они уверены в этом «более чем на 95 процентов». Так что какие сомнения? Сверхточное «хайли-лайкли»!

А вот и еще аргумент. Бывший министр безопасности Джеймс Брокеншир заявлял: «Мы очень осторожны в том, чтобы говорить об этом без того, чтобы не быть уверенными в доказательствах». Правда, министр этот уже в лучшем из миров, и что он имел в виду, уже не пояснит.

Хотя, опять-таки, какие сомнения? Вот эксперт по России, депутат от консерваторов Боб Сили сказал же: «Думаю, мы должны серьезно относиться к российскому и китайскому шпионажу». И кто поспорит… Или вот слова министра безопасности и границ Дамиана Хиндса: «Мы сталкиваемся с угрозами такого типа, которые отличаются от прежних, они более изощренные и масштабные, чем когда либо раньше».

Вот, практически, и все. Заметка короткая, но, как видите емкая. Единственное, чего явно не хватает - требования новых санкций против России за кражу формулы англо-шведской вакцины для создания якобы «своей». Да, и еще не уточняется, формулу стибрили легендарные Боширов и Петров или Путин в этот раз дал поручение кому-то другому? Но это наверняка будет в последующих публикациях.

Специально следовал близко к тексту, чтобы доказать: ничего не передергиваю, в The Sun написано именно так. Для кого? Не буду никого обзывать. Но и так все и всем должно быть ясно. Если такая информация получена от британских спецслужб и доложена правительству, дело действительно зашло далеко. Собеседников в Англии у нас точно нет. Хотя уже можно и задуматься: а нужны ли нам такие собеседники?

В «сенсации» The Sun все не просто шито белыми нитками (притянуто за уши, высосано из пальца, скроено по рецептам доктора Геббельса), но и весьма практично. Скандалы с какой вакциной из-за тромбозов как возможным осложнением после прививки привели к тому, что от нее отказались более чем в двадцати странах? Уж точно не от «Спутника» - на Запад нашу вакцину до сих пор просто не допускают. Речь об Oxford/AstraZeneca. Как британцам спасти репутацию и навредить конкуренту (в данном случае российской вакцине)? Да вот так: украли, и все тут.

Остается вопрос, а не пришло ли в головы авторам этого разоблачения, что от применения, и уже довольно широкого, «Спутника» почти в полусотне стран никаких массовых побочных эффектов не зарегистрировано? А ведь это - прямое доказательство того, что российская вакцина, пусть по формуле и схожая с англо-шведской, никак не ее «украденная копия». Но чтобы вызвать у британской публики очередной русофобский спазм «дурацких» вопросов задавать не надо. Просто рефлекс. Ничего личного.

На пасквиль пришлось реагировать и Кремлю. Российские власти были сдержаны, назвав The Sun «глубоко ненаучной газетой» (хотя это просто очень желтый таблоид — даже по меркам разнузданной британской прессы) и заявив, что так к этому «расследованию» и относятся.

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