"Появилась надежда на будущее": В Саратове мамочек обучают современным профессиям

В Саратове одиноких мам обучают востребованным профессиям. Фото: фонд "Хорошие люди"

Более 100 мамочек из Саратова в сентябре 2021 года стали выпускницами сразу нескольких курсов, организованных в рамках проекта "Надежда матерей-одиночек" Фонда социальной поддержки малоимущих. Женщины, многие из которых воспитывают детей-инвалидов, изучали творческие и актуальные направления, такие как дизайн, фотография, копирайтинг, работа с социальными сетями (SMM) и создание сайтов на Tilda. Для тех, кто не мог приходить на лекции, предусмотрен дистанционный формат.

Обучение проводилось при поддержке Фонда президентских грантов. И как признаются сами участницы проекта - им удалось узнать много нового и интересного, поставить перед собой важные цели и познакомиться с замечательными людьми: не только девочками с курса, но и преподавателями.

- Стало больше уверенности в себе, появился интерес к жизни. Появилась надежда на будущее, - говорят молодые мамочки.

На одном из курсов мамочек учили делать красивые и качественные снимки. Фото: фонд "Хорошие люди"

Важно и то, что полученные знания они смогут использовать при освоении новых профессий, обеспечивая себе дополнительный (или даже основной) заработок и самостоятельность. Теперь выпускницам проекта "Надежда матерей-одиночек" предстоит создать собственное портфолио с использованием полученных навыков и советов кураторов.

А фонд в скором времени наберет новую группу из пробивных женщин, нуждающихся в поддержке и помощи. В планах организовать занятия по коворкингу, на которые смогут ходить мамочки, не имеющие возможности спокойно работать дома. Пока одни женщины будут получать навыки, заботу о детях возьмут на себя их сокурсницы, которые часик-другой будут играть с малышами в уютном дворе благотворительного центра.

- Для нас важно не просто отпустить потом этих мам с неким комплектом знаний, а действительно помочь им в жизни. Когда человек видит, что он не один такой в своих сложных обстоятельствах, что его готовы поддержать те, кто этот путь уже прошел, что для него не жалеют сил наши волонтеры, он пересматривает свою жизнь, меньше унывает и больше делает. И мы уже это видим, - приводятся слова координатора фонда “Хорошие люди” Марии Ковалевой на странице ФПГ в соцсетях.