Рузиля Тимергалеева: Мне не все равно

Рожденная в Зеленодольске без золотой ложки во рту, хрупкая девушка прошла тяжелые 90-е и успешно воплощает задуманное сегодня.

Начало 90-х. 22-летняя выпускница факультета вычислительной математики и кибернетики Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина оказалась без работы.

– Пришлось оставить маленького сына матери и уехать в Ульяновск программистом на завод по производству линолеума, – вспоминает Рузиля Тимергалеева.

За год удалось выстроить успешную работу систем, касающихся стратегических направлений предприятия. Но желание видеть сына каждый день натолкнуло на идею открыть магазин по продаже линолеума в родном городе. Предприятие на тот момент как раз испытывало сложности с реализацией.

– Это были суровые времена. Мне всего лишь 23 года. Я начала крутиться как волчок, – вспоминает она.

Чтобы закрывать потребности клиентов, бесстрашно шагала только вперед, обучилась на права. Первым автомобилем девушки стала «Газель»!.. Порой на кону оказывалось все – и материальные ценности, и репутация перед поставщиками.

Бизнес расширялся, но главным проектом стал гипермаркет строительных материалов «Березка» в г. Зеленодольске. Сегодня это уже сеть, успешно работающая в городах Татарстана и Марий Эл.

В 2010 году Тимергалеева вошла в состав горсовета Зеленодольска.

– Мне не все равно, что происходит в городе, – объяснила она.

В 2019 году Тимергалееву избрали в Государственный совет РТ. Однако вопросы родного города по-прежнему остаются в приоритете ее забот. За старания помочь горожанам Рузилю называют «маленьким бюро полезных дел».