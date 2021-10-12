В ближнем космосе над Европой что-то мощно полыхнуло

Высотную вспышку было видно с борта МКС.

О яркой вспышке над Европой сообщил французский астронавт Томас Песке (Thomas Pesquet), находящийся сейчас на Международной космической станции (МКС). Он обнаружил ее на одном из последовательных кадров, снимая околоземное пространство. Томас выложил «свидетельство» в интернет.

Свечение, напоминавшее сполох сварочной дуги гигантского размера, возникло в безоблачном небе. Стало быть, грозовой молнией не было.

Сообщений о том, что кто-то заметил вспышку с Земли, не поступало.

Яркий сполох бог бы осветить большой город, например, Париж.

НЛО? Не исключено. Но скорее всего астронавт запечатлел не менее загадочный объект из числа тех, о существовании которых стало известно лишь в конце прошлого века. Эльфы, тайгеры, голубые джеты, гигантские джеты, гномы, спрайты - такие полумистические названия дали им ученые. И причислили к мимолетным оптическим явлениям (transient luminous event). Они отдаленно напоминают молнии. Появляются там, где грозовых туч нет и в помине - на высотах от 50 до 100 километров, свидетельствуя о существовании вверху некой электромагнитной «жизни».

Просто так увидеть кого-нибудь из странной семейки крайне сложно - слишком они все стремительные. Показываются на тысячные доли секунды. Лишь долгие ночные бдения на вершинах гор и на борту орбитальных аппаратов позволяют запечатлеть на фото и видео процессы, происходящие в малоизученной области атмосферы.

Спрайты над Францией.

Прежде о призраках ближнего космоса регулярно докладывали пилоты. Но как справедливо припомнил Песке, ученые им не верили. Приравнивали свидетельства очевидцев к сообщениям об НЛО. Поэтому вспышки долгое время считались неопознанными.

Только в начале нынешнего века ученым удалось получить изображения таинственных объектов и убедиться, что они не грезятся. Во внешнем виде мимолетных оптических явлений с грехом пополам разобрались, научились отличать одно от другого. Но природу странных явлений до конца не поняли.

Похоже, что в объектив камеры Песке, попал объект под названием гигантский джет. Эксперты до конца пока не определились.