Загадочные вспышки в атмосфере Земли: зафиксировав их, российский спутник вышел из строя

Яркий свет среди ночи

Таинственное явлении, о котором в интервью РИА «Новости» сообщил директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк, взбудоражило интернет. Народ заинтригован. Удовлетворить его любопытство ученые пока не могут — сами не понимают, с чем столкнулись. Но признают: в атмосфере Земли творится нечто весьма странное.

Загадочные вспышки в атмосфере Земли.

Напомню: ученых крайне озадачили данные, которые собрал спутник «Михайло Ломоносов». Где-то год-полтора назад, как выразился ученый, космический аппарат зафиксировал мощные ультрафиолетовые вспышки на высоте нескольких десятков километров. Световые взрывы огромной мощности, - так охарактеризовал их Михаил Панасюк. И огорчил: «Что вызывает взрыв — вопрос открытый». То есть, над этим думают. Но называть наиболее вероятную версию ученый не стал — мол, рано еще, нужны дополнительные исследования.

Вспышки, а над ними красные фонтаны регистрировали и раньше.

Японцам удалось сфотографировать несколько "световых взрывов". Над каждым вздымались еще и фонтаны.

«Михайло Ломоносов» был создан по заказу и при участии ученых МГУ, разработан Научно-производственной корпорацией «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени Иосифьяна (ВНИИЭМ), запущен в 2016 году. Работал отменно. Но в 2018 году, увы, сломался. И теперь не помощник. Научная аппаратура отказала вскоре после того, как зафиксировала те самые световые взрывы. Не исключено, что события взаимосвязаны.

Спутник "Михайло Ломоносов" - летает, но не работает.

Призраки ближнего космоса

Кстати, ультрафиолетовыми взрывами-вспышками таинственные и необъяснимые пока явления в атмосфере Земли не ограничиваются. Есть множество других. Эльфы, тайгеры, голубые джеты, спрайты - такие полумистические названия дали им ученые. Эти феномны отдаленно напоминают молнии. Но появляются там, где нет грозовых туч - на высотах от 50 до 100 километров.

Увидеть призрачных обитателей околоземного пространства крайне сложно - слишком они стремительны. Показываются на тысячные доли секунды.

Лишь в начале нынешнего века ученым удалось получить изображения этих странных объектов. И с грехом пополам разобраться в их внешнем виде.

Так выглядят спрайты - красные фонтаны в ионосфере. Они возникают и сами по себе.

Со стороны казалось, что эльфы вспыхивают огромным красноватым кольцом. Спрайты напоминали медуз — голубых и красных. Медузами выглядели и тайгеры, которые появлялись ниже спрайтов. Голубые джеты походили на синие фонтаны.

Одно время думали, все эти обитатели ионосферы «бьют» вверх - то есть, прямо противоположно «нормальным» молниям. И лишь недавно с помощью специальных камер, обладающих сумасшедшей скоростью - 10 тысяч кадров в секунду, удалось разглядеть: никакие это не молнии и не медузы, а подпрыгивающие шары.

Призраки неба - пока неразгаданные "обитатели" ближнего космоса.

- Яркие сгустки напоминают шаровые молнии размером с футбольное поле, - рассказывали наблюдатели. - Сначала они летят вертикально вниз, потом - вверх. Скорость - одна десятая скорости света.

Удивительные подробности запечатлели израильские исследователи из Университета Тель-Авива. Они подтвердили наличие шаров. Но разглядели, что они, оказывается, не просто прыгают туда-сюда примерно на 15 километров, а выстраиваются при этом в круг. Получается эдакий хоровод диаметром в 50-70 километров.

- С дальнего расстояния эту пляску призраков вполне можно принять за «летающую тарелку», - объясняли ученые. И предполагали, что многие наблюдатели, включая астронавтов и пилотов самолетов, которые докладывали об НЛО, на самом деле видели или спрайты или эльфы или каких-нибудь других призраков.

Некторые спрайты выглядят "летающими тарелками"

КСТАТИ

Увидеть призрак и умереть

Астронавты американского шаттла "Колумбия", трагически сгоревшего при посадке 1 февраля 2003 года, тоже пробовали снимать призраков. Одного из них - похоже, что тайгера - специалисты обнаружили на кадрах, переданных на Землю за несколько дней до катастрофы.

- Ничего подобного я раньше не видел, - рассказывал руководитель экспертной группы Йоав Яир. - Объект излучал мощный красный свет, сиял доли секунды и располагался над Мадагаскаром на высоте 150 километров.

Спутник “Михайло Ломоносов” обнаружил “взрывы света” над Средиземным морем. Феномен зафиксировал «Орбитальный детектор ТУС» (Трековая Установка). Он был специально предназначен для наблюдения в ближнем ультрафиолетовом диапазоне вспышек в ночной атмосфере Земли и световых явлений, связанных с различными геофизическими процессами.

Загадочная струя в атмосфере - горячая и стремительная.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Над Землей носятся странные светящиеся струи

Первыми странные узкие светящиеся ленты заметили энтузиасты, наблюдающие за Северными сияниями. Сфотографировали, выложили снимки в социальные сети, где на них обратили внимание серьезные ученые. И не признали в феномене ничего из известного.

Светящиеся леты посчитали разновидностями Северного сияния, полагая, что их вызывают потоки протонов. А вот Эрик Донован (Eric Donovan) из Университета Калгари (University of Calgary) усомнился. По его данным, «сияния», вызванные потоками протонов, не проявляли себя в видимом диапазоне. А ленты ярко светились зеленым, фиолетовым или пурпурным светом. Озабоченные и заинтересованные ученые снарядили для его изучения спутники Европейского космического агентства миссии Swarm, следящие за изменениями магнитного поля Земли. И через некоторое время один из них оказался в непосредственной близости от «ленты», наблюдаемой с Земли. Тут и выяснилось, что не лента это вовсе, а струя воздуха, нагретого до 3000 градусов. Ее ширина 25-30 километров, скорость — 6 километров в секунду.

Собранные благодаря миссии Swarm данные не позволили пока разобраться в природе и причинах феномена. Он лишь получил название «Стив» (Steve).

Как полагают ученые, Стив - весьма распространенное в атмосфере явление. Просто прежде его почему-то не замечали.