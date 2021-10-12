Талия Минуллина: Важно, чтобы нас чувствовали союзниками

Лично для себя она уже давно выстроила главные правила ведения диалога, общения с партнерами и жизненные принципы, которые применяет и в своей работе.

– Важно, чтобы наши будущие партнеры чувствовали, что мы их соратники и союзники, которые помогут реализовать инвестпроекты, – подчеркивает Талия Ильгизовна. – Поэтому я всегда стараюсь понять собеседника и что ему нужно, найти общие точки. На стыке задач обеих сторон рождается взаимополезное решение.

Еще одно правило – исполнение договоренностей.

– Суперправило: «Сказал – делай, не сделаешь – не говори». Если я чуть-чуть сомневаюсь, что смогу что-то сделать, я об этом говорю. Это называется надежное партнерство, – утверждает Минуллина.

Еще один принцип работы – вести диалог и выстраивать отношения так, чтобы собеседник понимал: взаимодействие в первую очередь происходит с коллегой, а не с женщиной. Здесь на выручку приходят уже индивидуальные умения и навыки, сформированные сложившимся кругом общения и спецификой мусульманского региона, уверена Талия Минуллина.

Для справки

Талия Минуллина возглавляет Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан с октября 2014 года и на сегодняшний день является самой молодой женщиной-министром в России.