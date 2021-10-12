«Места себе не находила»: Буланова рассказала, как сыновья приняли ее молодого жениха

Татьяна Буланова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Буланова почти два года встречается с 33-летним бизнесменом Валерием Рудневым. У молодого избранника 52-летней певицы пока нет своих детей, но он отлично ладит с ее сыновьями. Старший сын Татьяны Александр появился на свет в браке исполнительницы с музыкантом Николаем Тагриновым. Молодому человеку уже 28 лет, он всего на пять лет младше бойфренда матери. Второго сына Никиту Буланова родила от бывшего футболиста Владислава Радимова. Сейчас Никите 14 лет.

По словам певицы, Валерий быстро завоевал доверие ее детей. А Татьяну покорил своей заботливостью и вниманием. Когда старший сын звезды попал в больницу с коронавирусом, Руднев почти каждый день звонил в больницу и узнавал о его самочувствии.

- У меня старший сын попал в больницу с коронавирусом летом. Я места себе не находила, потому что буквально за две недели до этого от коронавируса умер мой близкий друг. Валера звонил Саше в больницу, контролировал его самочувствие. Казалось бы, вроде мелочь, но это важно. Дети вообще Валерия хорошо приняли. Саша, конечно, меньше с ним общается, живет отдельно. А Никита постоянно с ним и воспринимает Валеру как члена семьи, - рассказала Буланова в интервью порталу «7 дней».

Почти два года певица встречается с 33-летним Валерием Рудневым. Фото: соцсети

Артистка рассказала, как они познакомились с Рудневым. Валерия ей представила близкая подруга.

- Как-то мы встретились с подругой, и она сказала: «Хочу тебя познакомить с одним человеком». Прошло месяца полтора, мы встретились с ней на одном мероприятии, и она говорит: «Женихи приедут». Я не поняла даже, о чем это. Я не шла на какие-то смотрины или знакомство. Хотя Валерий, по-моему, шел именно знакомиться. Когда я его первый раз увидела, не могу сказать, что он меня впечатлил, хотя Валерий – приятный, симпатичный парень. Но потом он себя настолько правильно повел, что разница в возрасте куда-то улетучилась, - говорит Татьяна.

Валерий – в прошлом профессиональный теннисист, участник различных турниров. В 2013 году Руднев завершил спортивную карьеру и занялся бизнесом. Он стал владельцем нескольких ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. Также Валерий занимается производством напитков.

По словам Татьяны, ни с одним мужчиной она никогда не чувствовала себя так спокойно и защищено.

- Он заботливый, и постоит за меня. Настоящий мужчина, который все взял на себя. Всю жизнь я была сильной женщиной, а сейчас я перестала вести КАМАЗ, - рассказывала исполнительница ранее.

Артистка настолько счастлива, что даже подумывает родить молодому избраннику ребенка. Благо, современные технологии это позволяют. Несколько лет назад певица заморозила яйцеклетки. Так что у нее есть все шансы снова стать матерью. Если Татьяна не захочет рожать сама, она сможет воспользоваться услугами суррогатной матери.