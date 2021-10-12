Пять причин выбрать смартфон Huawei nova 8i

Можно ли стать владельцем телефона топ-класса, не переплачивая за избыточные функции, которыми большинство из нас никогда не пользуется? Компания Huawei – создатель премиальных гаджетов – уверена, что передовые технологии должны быть доступны самому широкому кругу пользователей и развивает серию смартфонов nova. Это сегмент устройств с демократичным ценником, которые в то же время по функционалу и долговечности близки к флагманским моделям. Фанаты серии nova – прагматики, которые хотят получить новейшие технологические решения за счет экономии на люксовых наворотах.

1. Максимально широкий безрамочный экран

Для смартфона оптимальный размер экрана имеет решающее значение: в нем необходимо уместить весь окружающий мир с фильмами, играми, френд-лентой соцсетей, видеоконференциями и интернет-серфингом. Но в то же время сам этот мобильный «кинотеатр» должен помещаться у вас на ладони и легко управляться движением большого пальца. Чтобы решить нерешаемую задачу инженеры оснастили nova 8i безрамочным экраном Huawei Edgeless Display, который увеличивает полезную площадь до беспрецедентных 94,7 процентов фронтальной поверхности. За счет узких рамок удалось добиться такого соотношения размеров дисплея к корпусу, которого не было еще даже у флагманов.

Добавьте сюда диагональ 6,67 дюйма, разрешение Full HD 1080×2376 пикселей, широкий цветовой охват палитры цифровых кинотеатров DCI-P3, функцию защиты зрения Eye Comfort и у вас в руках превосходный экран обеспечивающий эффект полного погружения при просмотре фото и видео.

2. Камера 64 MП для идеальных снимков

Сохранить самые важные и интересные моменты жизни поможет система камер с высоким разрешением. Основной объектив 64 MП оснащен инновационным сенсорным датчиком с диагональю 1/1,7 дюйма. Это позволяет Huawei nova 8i делать чёткие и яркие снимки в любое время суток. Сумрак и плохое освещение не помешают – умные алгоритмы режима ночной съёмки 2.0 эффективно снижают уровень цифрового шума. Huawei nova 8i сможете передать даже те краски ночной жизни, которые не всегда видны невооруженным глазом.

Широкоугольный объектив с углом зрения в 120° – прекрасный инструмент для панорамных фото. Вы можете снимать пейзажи, интерьеры, архитектурные достопримечательности и большие группы людей, без технических ограничений. Камера проследит, чтобы объекты по углам изображения были отражены без искажений в правильных пропорциях.

Макрообъектив 2 МП предназначен для съемки на минимальных расстояниях (от 4 см), чтобы раскрыть прелесть миниатюрного мира. Если в душе вы художник, то сможете передать на снимке красоту и бархатную текстуру лепестков цветка, сложное «техническое» устройство жука или прихотливый узор бабочки, сравнимый по цветовой гамме с работами отца импрессионизма Огюста Ренуара.

Фронтальная камера с разрешением 16 МП оснащена сенсором, определяющим цветовую температуру внешнего освещения. Это позволяет корректировать тона и уровень яркости, чтобы делать безупречные селфи.

3. Память 128 + 6 ГБ

Сделанные вами фото и видео в любой момент будут под рукой, потому что встроенная память емкостью 128 ГБ способна хранить очень большой объем файлов. Теперь вам не надо беспокоиться о том, что место на телефоне скоро закончится и передавать снимки в облако.

Оперативная память объемом 6 ГБ позволяет одновременно запускать несколько приложений и уверенно работать в режиме многозадачности.

4. Полная зарядка за 38 минут

Мощный аккумулятор емкостью 4300 мА*ч в сочетании с функцией быстрой зарядки превращают nova 8i в гаджет повышенной автономности. Смартфон поддерживает зарядку Huawei SuperCharge 66 Вт, и ему требуется всего 20 минут, чтобы зарядить батарею на 68%. Полностью смартфон заряжается за 38 минут. То есть достаточно поставить гаджет на зарядку перед выходом из дома, и питания хватит на день, а то и больше. Алгоритмы мобильных приложений обеспечивают умный режим потребления энергии, поэтому батарея работает долго, даже если вы активно звоните, постоянно смотрите видео и пользуетесь навигацией.

5. Удобный фирменный интерфейс EMUI 11

Инженеры усовершенствовали интерфейс EMUI и добавили новые функции и технологии.

Например, сервис видеозвонков Huawei MeeTime, который появился в России буквально на днях, позволит вам легко общаться с друзьями и домочадцами, у которых тоже есть смартфон и планшет Huawei. Сервис гарантирует стабильное качество связи даже при слабом сигнале сети.

Пользователям nova 8i доступны фирменные сервисы экосистемы Huawei: «Музыка», «Здоровье», «Видео», «Книги», а также десятки тысяч приложений компаний-партнеров, которые можно скачать в магазине AppGallery.

Huawei nova 8i предлагает комфортное управление. Сенсорная панель поддерживает частоту дискретизации 180 Гц. Это значит, что тачпад считывает показания 180 раз в секунду. Следовательно смартфон реагирует на касание быстро, а самое главное точно. Высокая скорость обновлений позволяет лучше распознавать характер движения пальцев по экрану гаджета. В этом случае становится неактуальным классический пользовательский анекдот из серии: смахивая крошку с экрана смартфона Маша отменила 270 контрактов и купила трактор.

ЦЕНА ВОПРОСА

Huawei nova 8i представлен в России в двух цветах: «Лунное серебро» и «Звёздное небо».

Предварительный заказ на смартфон стартует 12 октября. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 26 999 рублей.