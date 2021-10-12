Стартовал Второй международный фотоконкурс NewsPhotoAwards. A ChangingWorld

Участие в конкурсе, как и в прошлом году, бесплатное. Заявки принимаются от фоторепортеров, работающих или сотрудничающих со СМИ

11 октября начался прием работ на второй международный конкурс для профессиональных фотожурналистов NewsPhotoAwards, который проводит информационное агентство России ТАСС.

В этом году он получил название A ChangingWorld.

Участие в конкурсе, как и в прошлом году, бесплатное. Заявки принимаются от фоторепортеров, работающих или сотрудничающих со СМИ.

Победители будут определены в четырех номинациях:

- News («Новости»),

- People&Lifestyle («Люди и образ жизни»),

- Нealthcare («Здравоохранение»),

- Environment («Окружающая среда»).

В каждой номинации будут выбраны два победителя – в категориях за «Лучшую одиночную фотографию» и «Лучшую серию фотографий». Таким образом, победители получат восемь премий по $3000. Лучшему снимку из всех присланных будет присужден Гран-при. Автор этого фото получит $10 000.

«Наш первый фотоконкурс – NewsPhotoAwards. Overcoming COVID – вызвал огромный интерес мирового профессионального фотосообщества: на него прислали около 4000 снимков из более чем 80 стран. Очень высоким был и уровень работ участников – это отметили все члены жюри. «Поэтому мы решили сделать конкурс NewsPhotoAwards ежегодным», — говорит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. – Для нас как для одного из ведущих информационных агентств мира, которое в этом году к тому же отмечает 95-летие Фотохроники ТАСС, очень важно поддержать фоторепортеров из разных уголков планеты, профессионально делающих свое дело в любых, даже самых непростых условиях, отметить значимость и, не побоюсь этого слова, значительность их сложной, нервной, ответственной, а иногда и очень опасной работы, подчеркнуть уровень их мастерства».

«Победитель категории «Одиночная фотография»: «Причастие». Илья Питалёв / МИА «Россия сегодня», Sputnik»

Локдаун планетарного масштаба позади, и хочется верить, что накопленный опыт и приобретенные знания позволят избежать его повторения. Тем не менее ситуация в мире меняется столь быстро, разнонаправленно и непредсказуемо, что люди всё чаще просто не успевают осмыслить происходящие события и адаптироваться к ним. Это касается не только здравоохранения и медицины, но и политики, экономики, общества, культуры и многих других сфер, которые не только сами стремительно трансформируются, но и столько же стремительно перестраивают и меняют привычную жизнь миллионов людей. Как и в разгар эпидемии COVID-19, помочь увидеть, а главное, зафиксировать эти глобальные и локальные метаморфозы способен профессиональный взгляд фоторепортеров со всего мира. Работая на «передовой», они первыми замечают и запечатлевают самое важное и интересное, открывая для всего мира то сиюминутное, что впоследствии может стать историческим, сохраняя моменты настоящего для будущих поколений. Именно снятые профессиональными фотографами истории покажут и расскажут, каким останется в нашей памяти быстро меняющийся мир-2021.

Сбор заявок на конкурс завершится 24 декабря 2021 года. После этого члены жюри, представляющие ведущие мировые СМИ, отберут лучшие снимки и определят победителей, имена которых будут объявлены в марте 2022 года.

Подробнее с условиями участия и правилами конкурса NewsPhotoAwards. A ChangingWorld можно ознакомится на его сайте –https://npacontest.com.