Разберитесь с пробками, и жизнь в России станет лучше

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постоянный рост оказывает дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру крупных городов. Не только Москва, но и Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Краснодар частенько встают в 9-10-бальные пробки. Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов на сайте 20idei.ru предлагает решение проблемы многочасовых и многокилометровых заторов.

ОПЫТ СИНГАПУРА, ЛОНДОНА, СТОКГОЛЬМА, ПЕКИНА И ШАНХАЯ

Еще в 2016-м году в сборнике идей по улучшению жизни в России Дмитрий борьбе с пробками в наших мегаполисах посвятил отдельную главу. Время лишь обострило насущность внедрения этих предложений. Ведь за пять лет количество автомобилей в стране возросло на 5 млн! Согласно рейтингу TomTom Traffic Index в 2020 году Москва заняла первое место в мире по загруженности автомобильных дорог. Гордиться этим лидерством не никто не собирается.

Правительство Москвы постоянно модернизирует транспортную систему столицы, строит новые ветки метро, МЦК и МЦД, но, к сожалению, ситуация не улучшается.

Поэтому автор решил вновь вернуться к этому вопросу в 19-й главе. Его продолжает вдохновлять опыт мировых мегаполисов, показывающий, что борьба с пробками может быть эффективной.

В Сингапуре действуют с помощью финансовых механизмов. Помимо водительских прав владелец автомобиля должен получить специальный документ, который позволяет регистрировать, владеть и использовать транспортное средство в течение 10 лет. В 2016 году он стоил 30 тыс. долларов. К тому же цена машин там в 4-5 раз выше европейской, американской или японской. А еще часть дорог там в час пик становится платной – около 4 долларов за участок. Все эти меры позволяют властям Сингапура сдерживать рост числа автовладельцев и не допускать коллапса на дорогах.

В Лондоне и Дубае ввели платный проезд по оживленным районам. В столице Великобритании въезд в центр города стоит 15 фунтов стерлингов (около 1500 рублей). В том же рейтинге TomTom Traffic Index Лондон сейчас занимает 49-е место в мире.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Стокгольме знакомая корреспондента «КП» Ирина живет в фешенебельном районе. Терраса квартиры выходит на залив с шикарными видами. В семье – 2 автомобиля, но они для поездок за город. На работу в центр города она приезжает на метро или автобусе, смеется: «Да сюда только миллионеры на автомобилях ездят и те, у кого служебные машины. У меня же – никаких проблем: общественный транспорт здесь развит великолепно». Еще один приятель Роман приобрел новый «Порше Кайен», но тоже в центр без лишней надобности не суется – дорого и парковок мало.

Когда в 2012-м году Пекин встал в трехдневную пробку, власти страны решили, что так жить нельзя. Сейчас купить автомобиль в Китае можно только выиграв в лотерее автомобильных номеров, а в Шанхае даже устраивают аукционы! Еще в Пекине в понедельник нельзя ездить по городу автомобилям с номерами, которые заканчиваются на 3 и 8, во вторник – на 4 и 9, в среду – на 5 и 0, в четверг – на 1 и 6, в пятницу – на 2 и 7. Каждый рабочий день 20% автомобилей остаются на парковках. Контроль жесткий, штрафы большие. К тому же в Китае долететь из города в город стоит дешевле, чем ехать на своем авто. От Пекина до Шеньчженя около 2000 км по прямой. Билет на самолет (3 часа) стоит 1300 юаней (около 14 300 рублей), на скоростной поезд (11 часов) - 1400 юаней, затраты на бензин плюс платные участки при поездке на автомобиле (25-27 часов) - 2500 юаней. И это без учета амортизации машины. Как думаете, что выбирают китайцы?

ЧТО МОЖНО ИЗМЕНИТЬ В МОСКВЕ?

Автор предлагает поэтапно вводить «сбор против пробок». На первом этапе будет действовать базовый тариф 100 рублей для проезда по всей территории города, опоясанной МКАДом, установить время действия с 07:00 – 22:00, кроме выходных и праздничных дней. От пошлины освобождаются общественный транспорт, такси, мотоциклы, автомобили экстренных служб и электромобили. Это даст толчок для сокращения транспортного потока и начнет постепенно приучать москвичей к таким сборам. В дальнейшем можно плавно увеличивать тариф и вводить новые зоны. Чем ближе к центру - тем дороже.

Все это будет контролироваться системами фиксации транспортных средств в платной зоне. Если эксперимент будет признан удачным, можно опыт распространить на другие крупные города.

Конечно, для внедрения этих идей нужна мощная поддержка мэрии Москвы и государства. Но автор-активист убежден, что именно сейчас предложенные им идеи, если будут услышаны и воплощены, могут принести ощутимую пользу и Москве, и стране в целом.

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