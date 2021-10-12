Семья – одна из главных ценностей человека. В современном мире ее роль меняется. Задача государства – вовремя заметить меняющиеся тренды. И подстроить социальную и демографическую политику таким образом, чтобы сделать ее эффективной. При этом одной лишь экономической поддержкой обойтись не получится. Нужны более глубинные мотивы. Такой вывод делается в совместном аналитическом докладе АНО «Национальные приоритеты» и ВЦИОМ «Российская семья, как сохранить традиции и обрести новые смыслы?». Приводим самые интересные выдержки из доклада

София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»:

– Главный вывод заключается в том, что семья остается фундаментальной ценностью для россиян, при этом распределение семейных ролей и функций между супругами, бабушками и детьми постепенно меняется. Нет больше единственно верной, эталонной ролевой модели семьи. Женщины могут строить успешную карьеру, а мужчины – проводить больше времени с детьми, вкладываться в их досуг и воспитание, и это нормально.

Привычные стереотипы о том, что мужчина – добытчик, а женщина – хранительница очага, уже не актуальны. Отцовство стало модным, бабушки могут начать новую жизнь, дети – учить родителей цифровым навыкам.

Женщина больше не ощущает на себе давления общественного мнения, что она должна к 25 годам обязательно выйти замуж и родить ребенка, а родив – пожертвовать собой и своей любимой работой ради семьи. Женщина может планировать свою семейную и профессиональную жизнь, совмещать успешную карьеру с заботой о близких, использовать декретный отпуск как возможность сделать паузу и получить новую профессию. Но для того чтобы это было возможно в реальности, общество (государство, работодатель, общественные организации) должны поддерживать женщину финансово, инфраструктурно, психологически на ее жизненном пути.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ СЕМЬИ

Институт семьи выполняет важнейшие репродуктивные функции, способствует социализации и воспроизводству ценностей, но в современном мире он претерпевает серьезную трансформацию: на наших глазах возникают альтернативные ролевые модели, традиционно выступающая «оплотом стабильности» семья становится более динамичной и мобильной, пишут эксперты.

Экономическая система задает курс на самореализацию и достижение успеха в профессии, что тоже не облегчает жизнь семье: зачастую это противоречит ценностям ответственного родительства и ставит человека перед непростым выбором. В этой конкурентной борьбе семья не всегда побеждает, и задача государства – создать механизмы, позволяющие людям одновременно реализовываться в обеих сферах.

Юлия Зубок, доктор социологических наук, профессор, завотделом социологии и молодежи Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН: Функция семьи – психологический комфорт

– Мы сейчас находимся в стадии не одномоментного, а разворачивающегося во времени переосмысления феномена семьи. В чем ее функция?.. Для чего семья вообще нужна человеку?.. Все же есть четкое представление – она необходима, и строиться семья должна на любви. Основная ее задача не в том, чтобы решать какие-то экономические вопросы, а в том, чтобы создавать некий психологический комфорт. Любовь, солидарность, взаимная поддержка – сегодня это ключевой момент.

Экономические меры поддержки семей с детьми чрезвычайно важны, государство предлагает множество вариантов поддержки , но только ими решить задачи демографического развития невозможно – необходимо постепенно формировать соответствующее мировоззрение. Подчеркивание особой роли матери в последние годы сменяется рассмотрением семьи как единого организма, в котором в воспитании детей и сохранении семьи в равной степени участвуют оба родителя.

Понимание новых трендов института семьи (форматов семейного устройства, возникающих новых вызовов и проблем) – это важное условие эффективной реализации социальной политики.

Екатерина Лукша, генеральный директор Эдтех: В семье должно быть ценностное смысловое поле

– Нужно думать не о том, как «закрывать» свои базовые физиологические потребности, а о том, как найти общее направление движения для того, чтобы оставаться вместе. Дом –

это не просто крыша над головой, комфорт, уют, еда: в доме, в семье должно быть ценностное смысловое поле. Люди начинают формировать свои отношения как раз вокруг общей идеи. Этот стержень позволяет строить долгие отношения, а не переходить от одного партнера к другому.

«ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

В современной России семейный статус воспринимается как показатель надежности и ответственности, но его отсутствие не приводит к какой-либо стигматизации. Вопрос «Когда женишься / выйдешь замуж?» можно услышать, но сегодня он уже воспринимается как нарушение этики и вмешательство в личное пространство, а сам обряд постепенно приобретает символический характер – все большее количество молодых пар считают день свадьбы «своим», хотят провести его без пышных празднеств и большого количества гостей.

Идеальной моделью считается «эгалитарная» семья, то есть семья равных. При этом внутрисемейные отношения зависят еще и от психологических особенностей супругов, опыта родительских семей и пр. Отсюда множество разных типов современных семей. С одной стороны, женщины успешно справляются с новыми ролями в экономической и политической жизни, в обществе немало бизнесвумен и «амазонок XXI века», а мужчины осваивают традиционно женские домашние обязанности, и это приводит к размыванию маскулинных характеристик.

С другой стороны, в нашем мире прекрасно уживаются как традиционные установки («муж-кормилец»), так и современные тренды равного распределения ролей в семье. В советский период обе нагрузки, производственная и домашняя, возлагались на женщин, а сегодня мужчины нередко разделяют с женщинами внутрисемейные обязанности, в том числе и в вопросах воспитания детей.

Юрий Афанасьев, руководитель АНО «Центр информационной безопасности в сети интернет «Защита»: Нужно думать о медиагигиене в семье

– В среднем наши дети впервые выходят в интернет в три-четыре года, а первые уроки информационной безопасности получают только в пятом классе. Чему мы будем учить наших детей, которые на протяжении десяти лет уже живут и общаются в интернет-пространстве? Культура и воспитание начинаются задолго до рождения ребенка. Когда два человека задумались о рождении малыша, вот тогда мы уже должны думать о формировании внутри нашей семьи медиагигиены.

ФОБИИ И СТЕРЕОТИПЫ О РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

Установки на рождение детей формируются на этапе социализации, вместе с представлениями об идеальном образе семьи, но сказываются и доминирующие в обществе стереотипы, мнение близкого окружения. На демографическое поведение влияет место семьи и детей в системе ценностей молодежи.

– Решение о рождении ребенка ассоциируется с ограничением возможностей, остановкой карьерного роста и вынужденным изменением привычного образа жизни. Характерно откладывание первых родов на более зрелый возраст – как из-за позднего завершения первичной социализации, так и из-за стремления приобрести стабильный профессиональный статус.

– Для многих семейных пар попытки завести ребенка можно охарактеризовать фразой «Когда могу – не хочу детей, когда хочу – уже не могу». За последние годы увеличилось количество бесплодных браков –

люди долго ждут, пока представится подходящий момент завести ребенка (сформируется финансовая стабильность и т. д.), а когда решаются завести ребенка, здоровье уже не позволяет сделать это.

– К числу фобий относятся риск рождения «особенного» ребенка, страх развития патологий, боязнь акушерской агрессии и опасения не получить качественную медицинскую помощь.

Многие женщины не решаются забеременеть – они сомневаются, что состояние организма позволит им выносить здорового ребенка. А если у малыша будет патология, потенциальная мама способна представить развитие событий и категорически не хочет оставаться в ситуации «один на один со своим крестом». За последние три года количество детей, имеющих особенности развития, выросло на 6%, согласно данным, приведенным детским омбудсменом Анной Кузнецовой (в конце сентября освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на работу в Госдуму) .

– В беседах с психологами женщины часто сетуют на нежелание вновь оказаться в некомфортных условиях роддома, столкнуться с недоброжелательным отношением со стороны акушеров. Роддом же в результате оптимизации в определенном смысле превратился в конвейер (количество родов в одном роддоме в среднем возросло, а общее число роддомов снизилось), где врачи вынуждены постоянно держать себя в тонусе, что приводит к чрезмерной усталости, выгоранию и ошибкам. В итоге восприятие родов постепенно меняется: от сакрального действия к производству новой детали на станке.

Илья Ломакин, сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований, Высшая школа экономики: Идеология чайлдфри не заразительна

– В последнее десятилетие вопросы добровольного отказа от деторождения стали активно обсуждаться в отечественном медиапространстве – в первую очередь в контексте так называемой идеологии свободных от детей, или чайлдфри (от англ. childfree). Однако социологи и демографы убеждены, что опасения относительно «деструктивности» и «заразительности» такого образа жизни не имеют под собой оснований. Мировой опыт изучения этого явления с 1970-х годов не обнаружил механизмов распространения идеологии чайлдфри. Социальные науки и демография склонны рассматривать добровольную бездетность как одну из возможных форм жизненной стратегии человека в контексте второго демографического перехода, а также трендов на индивидуализацию жизненных сценариев и их разнообразие.

ПРИЯТНЫЙ ФАКТ

Многие российские семьи рассматривают вариант многодетности. В идеальных условиях хотели бы иметь одного-двух детей 45%, трех и более – 32%. Постепенно уходит в прошлое неприглядный образ многодетной семьи, ассоциации с бедностью, тяжелыми условиями.

ПАПА МОЖЕТ ВСЕ ЧТО УГОДНО

По мнению большинства россиян, отцы должны участвовать в воспитании детей независимо от отношений с их матерью, даже если они в разводе, а женщины не должны препятствовать их общению. Общество пытается адаптировать семейное право к новым житейским реалиям – например, предоставлять отпуск по уходу за ребенком мужчине, хотя не все женщины готовы доверить своим партнерам столь важные функции.

Юрий Соленов, председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов России»: Нужно изменить отношение к декретному отпуску

– Мы замечаем все большее количество мужчин с колясками на детских площадках. Поэтому вопрос влияния на ментальность со стороны государства очень важен. Изменение отношения к декретному отпуску у россиян – это элемент не только равноправия, но и сохранения родительской компетенции как мамы, так и папы. А отцовский капитал повлияет на популяризацию многодетных семей.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ: Предлагать помощь, не дожидаясь, когда человек за ней обратится

– Благодаря большому массиву данных о каждом человеке система позволит выявлять тех, кому нужна помощь, и предлагать ее, не дожидаясь, когда человек за ней обратится. Такой подход поможет снизить уровень бедности в 2023 году до 10,9%, в 2024-м – до 10,4%, а к 2030 году – в два раза, как это предусмотрено национальными целями развития, то есть до 6,5%.

КСТАТИ

По данным ВЦИОМа, большинство наших сограждан (71%) предпочитает создать семью и зарегистрировать свои отношения с партнером .

В 2014 году только 56% россиян считали обязательным заключение брачных уз. При этом оптимальным возрастом для заключения брака мужчины считают 28 лет, а женщины – 24 года