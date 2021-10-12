Коровьев — Колокольников, Розин — Азазелло, Башаров — Лиходеев: Первые кадры свежей экранизации «Мастера и Маргариты»

Собственно, заглавная роль досталась Аугусту Дилю

Мало ли было попыток перенести на большой экран события романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова: в Британии — «Инцидент в Иудее» (1991), в Польше — «Пилат и другие» (1972) и «Мастер и Маргарита» (1988), в Югославии и Италии — «Мастер и Маргарита» (1972), в постсоветской России — «Мастер и Маргарита» (снятый в 1993 году фильм Юрия Кары вышел в 2011-м) и в современной России — сериал «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко показали в 2005 году.

А сколько еще будет!

Пока Netflix, Amazon и HBO еще не добрались до Булгакова, еще один масштабный проект запустили в России. Фильм «Воланд» (создают компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн» и «Профит») режиссер Михаил Локшин должен отснять к концу октября этого года, а выйти на большие экраны кино может уже в 2022 году. А пока кинематографисты представили кадры с персонажами вселенной «МиМ» — как всегда, играют лучшие из лучших.

Собственно, заглавная роль досталась Аугусту Дилю («Тайная жизнь», «Бесславные ублюдки», «Солт») — немецкому актеру с безупречным отрицательным обаянием и харизмой демона. Тут стопроцентное попадание.

С Мастером и Маргаритой поскучнее. Их играют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь — муж и жена, как это романтично. Бла, бла, бла. Аж скулы сводит от скуки. На то она и лирическая линия.

Роль черного рыцаря и безумца Фагота, бывшего регента Коровьева, исполнил Юрий Колокольников. Хорошо постарались художники: «усишки, как куриные перья» ровно так и выглядят.

Еще один персонаж из свиты Воланда — Азазелло, падший ангел с жуткой внешностью: «маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию». Эту роль доверили любимому актеру Андрея Звягинцева — Алексею Розину. Бельма и клыка пока не видно, наверно, потому что герой зловеще щурится.

Геллу сыграла Полина Ауг, дочь Юлии Ауг. Пока есть ощущение, что девушка идеально подошла на роль рыжеволосой ведьмы со шрамом от насильственной смерти на шее. «Горящие, фосфорические глаза» пронизывают даже на фото.

Актер со взглядом виноватого пропойцы Александр Яценко воплотил образ Алоизия Могарыча — «черт знает на что похожий» проныра, лицемер, подлец и стукач. Конечно, журналист по профессии.

Главврача психушки под Москвой на берегу реки Александра Николаевича Стравинского, оформлявший поэта Ивана Бездомного и многих других героев романа, сыграл Леонид Ярмольник.

Роль самого Ивана Понырева (Бездомного), запутавшегося в чертовщине в центре Москвы, исполнил Данил Стеклов.

Образ наушника и шпиона барона Майгеля в новом фильме воплотил Алексей Гуськов.

Директора Варьете Степу Лиходеева, телепортированного в Ялту, поручили сыграть Марату Башарову.

Председатель МАССОЛИТа, попавший под колеса трамвая из-за Аннушки, Михаил Берлиоз— ректор Щукинского театрального училища Евгений Князев. Открываем Булгакова: «был маленького роста, упитан, лыс». Хм.

Сального критика Латунского, члена редколлегии журнала, похоронившего одной рецензией роман Мастера, сыграл Дмитрий Лысенков.

На роль лживого администратора варьете Варенухи утвердили Ивана Верника. Что ж, ему идет. Кстати, можно ли считать смертельное ДТП с участием Ксении Собчак, которая за несколько часов до этого вела корпоратив с Игорем Верником, началом проклятия булгаковского романа, которое ложится на всех участников экранизаций мистического произведения?..

А вот так выглядит оборотень Кот Бегемот. Довольно величественно и даже аристократично. Цвета черного дыма. Вовсе не так, как описывал его автор: «громадный, как боров, черный, как сажа или грач». Девятикилограммовый мейн-кун Кеша в «Воланде» будет обращаться в монстра при помощи компьютерной графики.

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