В Туле открылась спортивная арена мирового уровня

Тула-Арена расположена на Калужском шоссе на выезде из города. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Призер первенства мира по дзюдо Мария Грызлова переводит дух в разговоре с журналистами. Для спортсменки эта пятиминутка – отдых между тренировками, которые проходят в новом зале многофункционального комплекса «Тула-Арена», расположенном на выезде из Тулы по Калужскому шоссе. Этот проект был реализован в партнерстве руководства Тульской области и компании «Норникель». И само строительство «Тула-Арены» началось после подписания в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме меморандума о сотрудничестве между регионом и компанией.

- Зал здесь отличный, не в пример тому, в котором мы занимались раньше, - рассказывает Мария Грызлова. – У меня есть опыт участия в международных стартах и я могу в полной мере оценить и сказать, что это зал европейского уровня, по-настоящему удобный. Таких тренировочных залов я еще не видела за свою карьеру.

Владимир Потанин, Алексей Дюмин и Олег Матыцин (слева направо) смотрят, как строился спорткомплекс. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Разработчики проекта «Тула-Арена» были уверены, спортсменам – и профессиональным, и начинающим, - важна обстановка. И именно поэтому они постарались создать тренировочные залы светлыми, просторными, с панорамными окнами. В каждом помещении позитивная спортивная атмосфера, которую легко прочувствовать любому человеку, не только профессионалу. Да и расположены залы функционально. Здесь все предусмотрено для того, чтобы тренирующиеся могли эффективно использовать время и ресурсы.

«Тула-Арена» станет домашней площадкой для местных спортсменов по разным видам единоборств. Кроме того, на ней будут проходить соревнования по игровым видам спорта – волейболу, мини-футболу, гандболу, баскетболу, а также культурно-массовые мероприятия.

Владимир Потанин поздравил туляков с открытием Тула-Арены. Фото: Евгений ТУМАШОВ

В церемонии открытия «Тула Арены» приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и президент «Норникеля» Владимир Потанин.

- Наша компания «Норильский никель» активно поддерживает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни, - подчеркнул Владимир Потанин. - Поэтому мы реализуем много проектов, направленных как на развитие спорта, так и на создание инфраструктуры. И я должен сказать, что есть проекты, которые нам как компании и мне как человеку особенно приятно реализовывать. Как правило, это связано с теми людьми, с которыми мы сотрудничаем. И наше присутствие в Тульской области - в значительной степени заслуга губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который своим отношением к делу, своей заботой о людях и в нас, бизнесменах, тоже пробуждает стремление помочь, вложиться, быть вместе в этот момент.

Арена состоит из основного здания и тренировочного комплекса, которые соединены переходом. Внутри главного стадиона располагается площадка для проведения соревнований по игровым видам спорта. Трибуны рассчитаны на две тысячи мест – 1600 стационарных и 400 телескопических, которые будут убираться во время проведения культурно-массовых мероприятий.

Помимо основного зала тренировочный комплекс включает в себя еще шесть залов для бокса, греко-римской и вольной борьбы, самбо, дзюдо и рукопашного боя. «Тула-Арена» отвечает всем современным требованиям и может принимать соревнования регионального, всероссийского и международного уровней.

- Для Федерации бокса Тульской области такой спорткомплекс - огромный подарок, - отметил главный тренер Федерации бокса региона Андрей Зайцев. – Наш новый тренировочный зал даст нам возможность проводить сводные тренировки, соединить спортсменов со всей области на одной тренировке. Нам очень не хватало такого зала. Ведь когда мы собираем вместе всех спортсменов, мы поднимаем конкуренцию среди них. А чем больше конкуренция, тем выше спортивный результат.

На трибунах не было свободных мест. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что к 2030 году необходимо вовлечь не менее 70 процентов населения нашей страны в занятия спортом.

- Такую задачу поставил перед нами президент России, - сказал министр. - И в Тульской области показатели уже составляют более 48%. И доступность объектов, обеспеченность объектов - более 65%. Мы видим, что в Тульской области есть хорошие традиции достижений на международной, на всероссийской арене. Важна активная позиция губернатора, который сам играет и в хоккей, и уделяет внимание другим видам спорта. Тульская область - наш надежный партнер. И мы продолжим активное взаимодействие на благо развития региона.

Мастер спорта по рукопашному бою, трехкратная чемпионка России Анна Шубина не сомневается, чем больше будет таких спорткомплексов, тем больше людей придет в спорт.

- Такие тренировочные залы как в «Тула-Арене» - большой стимул для спортсменов, - уверена Анна Шубина. - Здесь есть все необходимое для подготовки к соревнованиям разного уровня. И сейчас мы будем здесь готовиться к Кубку мира по рукопашному бою.

Спортсмены-рукопашники вместе губернатором Алексеем Дюминым, главой Норникеля Владимиром Потаниным, министром спорта РФ Олегом Матыциным, советником президента РФ Игорем Левитиным. Фото: Евгений ТУМАШОВ

«Тула-Арена» - уникальное сооружение для Тульской области. В первую очередь этот комплекс предназначен для силовых единоборств - карате, бокс, самбо, дзюдо, рукопашный бой. И, конечно же, многофункциональная площадка, которая может принимать спортсменов как регионального, так и международного уровня.

- Это современный объект по всем показателям, - радуется губернатор Алексей Дюмин. - Я еще раз хочу поблагодарить руководство «Норильского никеля», лично Владимира Потанина за его активную позицию. Это наш надежный национальный партнер. Ведь он реализует спортивные проекты не только в отдельно взятом субъекте, но и в других регионах. Значительная помощь была оказана в тяжелый период прохождения пандемии. По его инициативе были выделены деньги для приобретения и закупку средств для борьбы с распространением коронавируса. Для нас сегодня это значимое событие. У нас появился еще один современный объект, который к тому же стал еще вторым домом для нашей любимой волейбольной команды «Тулицы», которая сегодня проводит матч в высшем дивизионе.

На площадке нового комплекса «Тула-Арена» женская команда «Тулица» встречала команду «Минчанка» из Белоруссии. Встреча окончилась победой хозяев 3:1, а лучшим игроком матча стала Елена Пешехонова.