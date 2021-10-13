«Всегда приятно, когда тебя ценят»

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму (в центре), поблагодарила победителей конкурса. Фото: пресс-служба Ростуризма

Этот конкурс среди профессионалов проводится Ростуризмом ежегодно и реализуется совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма и отраслевыми объединениями. Принять в нем участие может любой специалист отрасли, имеющий за плечами не менее трех лет соответствующего стажа и ноль дисциплинарных взысканий. Конкурс стал хорошей традицией и в этом году состоялся в девятый раз.

Как обычно, финалистам, а их оказалось 145 человек из 50 регионов страны, пришлось преодолеть два этапа – региональный и федеральный. Сотрудники ресепшен гостиниц, менеджеры туристических агентств, экскурсоводы и горничные выдержали тестирование на профессиональную компетентность и представили на суд экспертам творческие работы. В итоге были названы имена 15 победителей и призеров - лучших из лучших в своей профессии. Все они получили дипломы, сувениры и денежные призы. Размер денежного приза за первые места в каждой номинации составил по 100 тысяч рублей, за вторые места – по 80 тысяч рублей, за третьи – по 60 тысяч рублей. Победители в каждой подноминации также получили по 60 тысяч рублей.

Присутствовавшая на выставке руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поблагодарила победителей конкурса:

«Для меня всегда особое удовольствие награждать профессионалов отрасли. Это большой и очень важный труд. Хочу обратиться к каждой горничной, каждому официанту, бармену, туроператору, турагенту, к тысячам, миллионам людей, которые работают в индустрии гостеприимства - огромное вам спасибо! И бизнес, и сотрудники Ростуризма - мы все одна большая команда. От нас всех зависит, какие впечатления от отдыха получат туристы, будут ли они советовать наши курорты своим близким и возвращаться вновь. Мы со стороны государства очень многое делаем для того, чтобы обеспечить круглогодичную загрузку отелей, запускаем меры поддержки для бизнеса, делаем отдых доступнее. Эту работу мы продолжим, будем запускать новые инструменты поддержки и создавать все условия для того, чтобы работа в индустрии гостеприимства стала еще более престижной, создавались новые рабочие места, а туристы получали удовольствие от путешествий по нашей прекрасной стране».

Вдали от дома, как дома

Об этом на момент наших командировок, туристических поездок заботятся именно эти специалисты - чтобы мы, путешествуя по стране, чувствовали себя уютно и комфортно, и получали только приятные дорожные впечатления.

Уровень туристического и гостиничного сервиса в России действительно заметно вырос за последние годы. Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году, а также Чемпионат мира по футболу доказали это.

В номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы» победителем стала Дарья Ершова, администратор АО «Гостиница Барнаул», Алтайский край. Дарья призналась, что такие конкурсы мотивируют работать лучше, потому за победами стоит признание твоих стараний. «Всегда приятно, когда тебя ценят», - поделилась радостью Дарья. Награду за второе место получила Анастасия Росабаль, администратор отеля «Авалон», ООО «Автоцентр», Республика Коми. На третьем месте Екатерина Юсупова, руководитель службы приема и размещения отеля «Космос Петрозаводск», ООО «Онега Палас», Республика Карелия.

Дарья Витальевна Ершова, 1-е место в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы». Фото: пресс-служба Ростуризма

«Я много путешествовала и останавливалась в отелях разного класса, - рассказала о собственном пути в профессию Анастасия. - И всегда хотела узнать, что происходит по ту сторону ресепшена. Мечту свою исполнила. Работою в гостиничной сфере уже четыре года. А сегодня стала призером конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Хочу поблагодарить Федеральное агентство по туризму за предоставленную возможность участия в конкурсе. Отдельное спасибо Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми за проведение регионального этапа с последующим выходом на федеральный. И приглашаю всех в Республику Коми!»

Анастасия Эдуардовна Росабаль, 2-е место в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы». Фото: пресс-служба Ростуризма

Екатерина Сергеевна Юсупова, 3-е место в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы». Фото: пресс-служба Ростуризма

В номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» первое место занял Глеб Шибаев, заместитель генерального директора по развитию ООО «Уездный город», Московская область.

«К сфере туризма я приобщен с 14 лет. Туристическая компания, в которой я служу, наш семейный бизнес, 21 год назад основанный мамой, Анной Владимировной Шибаевой. Мы принимаем туристов в Серпухове и в южном Подмосковье, делаем поездки наших гостей максимально комфортными и запоминающимися. Сейчас вместе с муниципалитетом готовим большой костюмированный фестиваль, посвященный 200-летию серпуховской торговой площади и местному купечеству. Кроме того, на этом месте мы открываем музей русской торговой традиции и мультимедийный центр изучения локальной истории, чтобы современные технологии помогали людям лучше узнать прошлое города, его былые устои».

Глеб Михайлович Шибаев, 1-е место в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму». Фото: пресс-служба Ростуризма

Второе место присуждено Ксении Кулешовой, генеральному директору ООО «Хоум и Тревел» (сеть туристических агентств «Сказка-тур»), Вологодская область. Третью ступеньку на пьедестале почета завоевала Екатерина Пушкарева, педагог-организатор экскурсионного отдела МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова, Ярославская область. Екатерина поблагодарила организаторов конкурса и немного рассказала о себе и о своих впечатлениях:

«Я работаю в сфере туризма девять лет: сначала сопровождающим и менеджером по туризму, сейчас – организую экскурсии для детей. Самое прекрасное в моей работе – это реакция ребят на увиденное или услышанное. Они удивляются, восторгаются и делают всё это искренне. Они всегда стремятся развиваться и узнавать новое, а я вместе с ними. Участие в конкурсе тому подтверждение: я не только поделилась опытом, но и пополнила свой багаж знаний. Я впервые на таком масштабном мероприятии. Вдохновляюсь!»

Екатерина Сергеевна Пушкарева, 3-е место в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму». Фото: пресс-служба Ростуризма

От того, насколько нам повезет с экскурсоводом, часто зависит атмосфера турпоездки и настроение, с которым мы из нее вернемся. Бывает и так, что хороший гид на всю жизнь вызовет любовь к предмету своего рассказа – будь то усадьба писателя – с ее архитектурой и живописными укромными уголками, с его творчеством; или какой-нибудь музей самовара, оружия, пастилы, стекла…да чего угодно. Хороший экскурсовод буквально «заражает» своим увлечением других, «очеловечивая» историю, искусство, науку, ремесла, народное хозяйство, промышленность, погружая в интересный мир, казалось бы, несущественных, но очень важных подробностей и деталей, сближая нас с не известными до тех пор сторонами жизни и культуры.

Первой в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» стала Любовь Репина, ООО «Тверь-тур», Тверская область.

Любовь Сергеевна Репина, 1-е место в номинации «Лучший экскурсовод (гид)». Фото: пресс-служба Ростуризма

«К своему первому месту я шла долго и упорно: участвую в конкурсе уже третий раз, - неожиданно открылась Любовь. - А экскурсии провожу 20 лет. Мой первый опыт состоялся в 16 лет. Тогда я училась в экспериментальном историческом классе в городе Угличе. Мы два года изучали краеведение, а затем летом в качестве практики проводили экскурсии для теплоходных групп. Помню, как передо мной стоят 40 взрослых женщин, сурово смотрят, а я молчу и готова провалиться от стыда - весь текст, который я учила перед зеркалом несколько месяцев наизусть, забылся от волнения. Сегодня рада открывать страну для своих соотечественников, которые стали больше ездить по регионам. Приглашаю всех в Тверскую область! А что касается моего дальнейшего профессионального развития, то I место не повод останавливаться на достигнутом. Например, в будущем я могу принять участие в конкурсе «Лучший менеджер России», ведь я не только экскурсовод, но и организатор туров. Всегда есть, куда расти и к чему стремиться!

На втором месте оказалась экскурсовод Екатерина Дмитрейко, заведующая отделом проектной и образовательно-просветительской деятельности МБУК «Музей-усадьба В.И. Сурикова», Красноярский край. На третьем Наталия Мясникова, Индивидуальный предприниматель из Республики Бурятия.

Екатерина Игоревна Дмитрейко, 2-е место в номинации «Лучший экскурсовод (гид)». Фото: пресс-служба Ростуризма

Наталия Анатольевна Мясникова, 3-е место в номинации «Лучший экскурсовод (гид)». Фото: пресс-служба Ростуризма

В номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» больше других преуспела Ольга Ватолина, старшая горничная отеля Олимп Плаза, ООО «Отель Кемерово», Кемеровская область. «Это было интересно, увлекательно и не всегда просто, но меня на каждом этапе поддерживали коллеги. Самый запоминающийся момент – интервьюирование. Немного смущалась, было страшно, но сейчас ощущаю радость и уверенность в своих силах», - прокомментировала свое участие в профессиональном состязании Ольга Ватолина.

Ольга Александровна Ватолина, 1 место в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». Фото: пресс-служба Ростуризма

Второе место эксперты присудили Татьяне Кочкаревой, супервайзеру отдела гостиничного хозяйства отеля «Radisson Hotel & Congress Center Saransk», ООО «Отель», Республика Мордовия. На третье место вышла Елена Маркичева, горничная номерного фонда отеля «HELIOPARK Residence», ООО «Бизнес-Отель», Пензенская область.

Татьяна Дмитриевна Кочкарева, 2-е место в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». Фото: пресс-служба Ростуризма

Елена Владимировна Маркичева, 3-е место в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». Фото: пресс-служба Ростуризма

Победители в специальных подноминациях: «Менеджер по детско-юношескому туризму» – Марина Федорова, директор ООО «Ясна», Чувашская Республика; «Специалист в сфере доступного туризма» – Мария Бондарь, исполнительный директор ООО «Либерти», город Санкт-Петербург. Победитель в специальной подноминации «Гид-переводчик» – Азат Сафарян, бюро путешествий «Евразия», Пермский край.

Марина Гермогеновна Федорова, победитель в специальной подноминации «Менеджер по детско-юношескому туризму». Фото: пресс-служба Ростуризма

Азат Арменович Сафарян, победитель в специальной подноминации «Гид-переводчик». Фото: пресс-служба Ростуризма

Мария Михайловна Бондарь, 1-е место в номинации «Специалист в сфере доступного туризма». Фото: пресс-служба Ростуризма

Как уверили почти все участники, данный конкурс - прекрасный стимул для профессионального роста всех сотрудников туристской отрасли. Тем более, что в последнее время сама ситуация заставляет внутренний туризм активно и творчески развиваться.