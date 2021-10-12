Меньше риска, больше знаний

Если посмотреть на данные в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, женщины владеют почти каждой третьей компанией. На них зарегистрировано 1,8 из 5,9 млн юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. При этом доля прекрасного пола в последние годы растет. С чем это связано? И чем отличается женский стиль ведения бизнеса от мужского?

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД

Мужчины – с Марса, женщины – с Венеры. Это очень упрощенная аналогия из известной книги по психологии взаимоотношений. Но наш мозг действительно устроен по-разному. А значит, один и тот же вид деятельности средний мужчина и средняя женщина будут вести немного по-разному. А раз бизнес – это налоги и рабочие места, то государство заинтересовано в том, чтобы в предприниматели шли как мужчины, так и женщины.

Наверное, именно поэтому развитие женского предпринимательства сейчас – один из важных мировых трендов. Он в том числе является драйвером для роста доли малого и микробизнеса. Как отмечают в «ОПОРЕ России», активность женского предпринимательства в мире демонстрирует рекордные результаты. Ежедневно открываются тысячи новых компаний малого бизнеса, которыми владеют женщины-предприниматели. В развитых странах доля компаний, возглавляемых женщинами, выше, чем в России. Например, в США она составляет 38%. Индекс женской предпринимательской активности в нашей стране показывает ежегодный устойчивый рост.

– Женщины – это 54% трудоспособного населения России, и доля тех, кто начинает свой бизнес, растет изо дня

в день, – подчеркивает Надия Черкасова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ России».

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВЫШЕ, НО РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Главное отличие мужчин и женщин в том, как они воспринимают риск. Первые чаще всего руководствуются принципом «Сначала ввяжемся в драку, а потом разберемся». А женщины предпочитают сначала все обдумать, а лишь потом предпринимать конкретные действия.

Так, Индекс женского предпринимательства фиксирует, что женщины сначала предпочитают пройти обучение. Это показывает ежегодный всероссийский опрос 600 женщин в возрасте от 18 до 60 лет, не ведущих предпринимательскую деятельность, и 400 женщин – руководителей предприятий малого и среднего сегмента.

Стандартный сценарий такой. Сначала женщина удовлетворяет свои базовые потребности. Например, достигает успехов в работе по найму. А потом решает заняться собственным проектом. По словам исследователей, в среднем это происходит в 27 – 35 лет. Именно в этом возрасте некоторые женщины начинают менять жизненную траекторию – задумываться о предпринимательстве.

Более осторожная стратегия ведения бизнеса приводит к своим результатам. Как подсчитали в Deloitte, в микро- и небольших компаниях женщины демонстрируют более высокую рентабельность продаж по валовой прибыли. Этот показатель выше, чем у мужчин, на 16%. Кроме того, они на 2% эффективнее в управлении издержками. В итоге процент дефолтов микро- и небольших компаний под управлением женщин ниже на 15% и 8% соответственно, чем у компаний, которые в той же сфере возглавляют мужчины.

При этом рентабельность активов в крупных организациях под управлением женщин ниже на 21%, чем в тех, которые возглавляют мужчины. Все-таки размер имеет значение.

СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС И КРЕАТИВ

Есть одна сфера, где женщины безоговорочно побеждают мужчин. До 90% социально ориентированного бизнеса в России и проектов в сфере развития и образования детей реализуется именно женщинами. Тем не менее, как считают эксперты, женский бизнес в нашей стране не должен ассоциироваться только с социально ориентированными или семейными сферами. Женское предпринимательство отличается креативностью и применением инноваций для развития бизнеса.

– При благоприятных экономических условиях именно женщины и молодежь могут стать основными точками роста малых и средних предприятий в стране, поскольку это наиболее активные социальные группы, – считает Надия Черкасова.

Процесс уже начался. Как отмечают в «ОПОРЕ России», женский бизнес в нашей стране развивается в полтора раза быстрее мужского.

АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ

Самоизоляция, кризис и вдохновение

Женщина – владелец завода. Это настолько редкий экземпляр российского предпринимателя, что удивляешься каждый раз. При этом даже в таком, казалось бы, мужском деле женская смекалка помогает находить пути решения проблемы, до которых не каждый мужчина додумается. Об этом говорит опыт одной из героинь книги «Никогда не сдаваться», которую написала Дарья Сунцова, вице-президент «ОПОРЫ России», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех». Приводим выдержки из приведенного там интервью с Ольгой Израновой, владелицей завода «Моторные технологии» из Перми:

«Когда началась самоизоляция, я просто не понимала, что делать. Тема онлайна для нас не существовала ранее, потому что мы делаем настоящие машины из металла. Мы и онлайн – вещи несовместимые. У нас были амбициозные цели по росту выручки в 2020 году, мы должны были увеличить ее как минимум вдвое и в первом квартале шли по этому плану. Было много заказов, был четкий график производства и поставок. Скажу честно, я ездила в офис раз в неделю, моя работа сводилась к отслеживанию отчетов на смартфоне, плюс я общалась ежедневно по телефону с ключевыми сотрудниками. И в целом вела размеренный образ жизни: все успевала, при этом все получалось. И вдруг коронавирус...

Когда нас отправили на первую неделю изоляции, мы думали: окей, посидим дома, пообщаемся с детьми. Но где-то дня через три я осознала: на эту неделю мне денег хватит, а что делать дальше – неизвестно. Надо было что-то предпринимать. Собрала чат с сотрудниками. Два дня все придумывали списки оборудования, которое теоретически может производиться на предприятии. Меня очень впечатлило оборудование для морга и производства гробов, например. Это из тех предложений, которые показывают общее настроение людей при кризисных ситуациях.

Мы и раньше задавались вопросом диверсификации производства. Но до него никогда не доходили руки. Составив списки, стали смотреть, что бы было сейчас востребовано. Идея первого продукта пришла в голову в тот момент, когда появились заболевшие. Вот человек заходит в магазин, и там стоит бутылочка. До нее надо дотронуться, чтобы продезинфицировать руки. А давайте подумаем, как этого избежать? Пришла мысль, что надо сделать антивандальный механический диспенсер для санитайзера, который бы включался нажатием ноги, не требовал бы подключения к электричеству, был бы абсолютно автономный и его все-таки не разломали бы с первой попытки.

За выходные ребята накидали какие-то модели. Обсуждение шло круглосуточно. В понедельник была некая конструкторская документация, во вторник мы вышли на работу, чтобы собрать первый образец. Сделали несколько установок и передали их на бета-тестирование – на авто- и ж/д вокзалы. Получили оттуда обратную связь, внесли изменения в конструкцию. С этого момента началась наша история изготовления оборудования для борьбы с коронавирусом. Быстрая реакция позволила нам, несмотря на коронавирус, по итогам года выполнить планы по росту выручки».