А если бы вы стали депутатом, что бы сделали? Отвечают известные россияне

Вопрос дня: А если бы вы стали депутатом, что бы сделали? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист РСФСР:

- Передал бы полномочия сыну - Сергею Боярскому. Но он и так депутат Госдумы. А сам я в этом не очень продвинутый.

Татьяна СОРОКИНА, самая многодетная приемная мама России (воспитала 83 ребенка):

- Все мои законы касались бы поддержки приемных семей. Нужны льготы по оплате коммунальных услуг. И странно, что путевки в санатории дают только приемным детям, без родителей. И не мешало бы дать возможность приемным родителям, как и детям, проходить ежегодную медкомиссию.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Если бы я был депутатом? А я им и был, правда, недолго. А сейчас установил бы такой порядок, чтобы за законом, особенно социальным, стоял живой человек, а не абстрактные народные массы. И поменьше запретительных статей.

Айсен НИКОЛАЕВ, глава Якутии:

- Доработал бы закон, разрешающий объявлять чрезвычайную ситуацию на территории только в случае, если пожары сразу в двух регионах. Якутия по площади - пятая часть России. Однако чрезвычайную ситуацию у нас объявили только тогда, когда тайга загорелась и в соседней Иркутской области.

Александр ПРОХАНОВ, писатель:

- Предложил бы законодательно запретить показывать на наших экранах низкопробные боевики. Вместо них пусть ставят классику. А кто не согласен - смотрите интернет.

Сергей БАЛАЕВ, подмосковный фермер:

- Организовал бы доступ фермерской продукции на прилавки. Без посредников и спекулянтов. Без невыполнимых условий от крупных торговых сетей. Вернул бы госзакупки, базы для хранения овощей, бесплатные рынки для фермеров.

Светлана МАКАРОВА, ученица 11-го класса:

- Ввела бы психологическую поддержку для выпускных классов. Мы сейчас готовимся к ЕГЭ, чтобы поступить в хороший вуз. У большинства из нас по несколько дополнительных курсов. А некоторые учителя жестко давят: ты бездарь, не сдашь ЕГЭ. Мы и так в стрессе, а в школе еще и добавляют.