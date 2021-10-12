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Экономика12 октября 2021 21:30

Владимир Путин примет участие в пленарном заседании РЭН-2021

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве 13-15 октября
Источник:kp.ru
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Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит 13 октября на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Модератором пленарного заседания заявлена телеведущая CNBC Хедли Гэмбл. В мероприятии также примут участие председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс; председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус; главный исполнительный директор BP Бернард Луни; председатель, главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

С видеообращением к участникам обратится Жоау Лоуренсу, Президент Анголы, председательствующей в конференции ОПЕК в 2021 году.

Ранее свои приветствия участникам и гостям Международного форума «Российская энергетическая неделя» направили руководители зарубежных государств: Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, заместитель Премьера Госсовета Китая Хань Чжен.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится в Москве с 13 по 15 октября 2021 года в ЦВЗ «Манеж».

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и правительство Москвы.

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