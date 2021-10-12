Владимир Путин примет участие в пленарном заседании РЭН-2021

Президент России Владимир Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит 13 октября на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Модератором пленарного заседания заявлена телеведущая CNBC Хедли Гэмбл. В мероприятии также примут участие председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс; председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус; главный исполнительный директор BP Бернард Луни; председатель, главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

С видеообращением к участникам обратится Жоау Лоуренсу, Президент Анголы, председательствующей в конференции ОПЕК в 2021 году.

Ранее свои приветствия участникам и гостям Международного форума «Российская энергетическая неделя» направили руководители зарубежных государств: Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, заместитель Премьера Госсовета Китая Хань Чжен.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится в Москве с 13 по 15 октября 2021 года в ЦВЗ «Манеж».

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и правительство Москвы.