Юный парижанин похвастался трофеями, найденными в Сене

Мальчик является большим поклонником шведской экоактивистки Греты Тунберг
Фото: REUTERS
Десятилетний житель французской столицы по имени Рафаэль, несмотря на свой юный возраст, вот уже на протяжении нескольких лет вместе со своим отцом пытается решить одну из главных проблем человечества – загрязнение окружающей среды.
С помощью большого магнита они достают из Сены металлический лом и делятся фото трофеев в соцсетях. На снимках - двухколесный транспорт, тележки из супермаркетов, проигрыватели, фотоаппараты, ножи, погребальная урна и даже раритетный штык 1874 года.
Только за последний год Рафаэль вытащил из Сены более 7 тонн мусора. Это 300 велосипедов, 200 самокатов, 15 скутеров и 2 мотоцикла.
Увидеть все это может любой: в центре Парижа Рафаэлю позволили открыть небольшую выставку.
Мальчик является большим поклонником шведской экоактивистки Греты Тунберг.
- Люди, видя то, что лежало на дне реки, очень удивляются, - рассуждает Рафаэль. – На самом деле каждый может начать прикладывать некоторые усилия для того, чтобы очистить нашу планету от мусора. Нужно только подняться с дивана.
Главная река французской столицы входит в число самых загрязнённых водоемов мира. В 60-ых годах прошлого века Сену считали «мертвой рекой», но благодаря постоянным экологическим акциям по ее очистке, сейчас ситуация несколько улучшилась.
Мэрия Парижа поддерживает все начинания молодого эколога.