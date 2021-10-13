Юный парижанин похвастался трофеями, найденными в Сене

Мальчик является большим поклонником шведской экоактивистки Греты Тунберг Фото: REUTERS

Десятилетний житель французской столицы по имени Рафаэль, несмотря на свой юный возраст, вот уже на протяжении нескольких лет вместе со своим отцом пытается решить одну из главных проблем человечества – загрязнение окружающей среды.

С помощью большого магнита они достают из Сены металлический лом и делятся фото трофеев в соцсетях. На снимках - двухколесный транспорт, тележки из супермаркетов, проигрыватели, фотоаппараты, ножи, погребальная урна и даже раритетный штык 1874 года.

Только за последний год Рафаэль вытащил из Сены более 7 тонн мусора. Это 300 велосипедов, 200 самокатов, 15 скутеров и 2 мотоцикла.

Увидеть все это может любой: в центре Парижа Рафаэлю позволили открыть небольшую выставку.

Мальчик является большим поклонником шведской экоактивистки Греты Тунберг.

- Люди, видя то, что лежало на дне реки, очень удивляются, - рассуждает Рафаэль. – На самом деле каждый может начать прикладывать некоторые усилия для того, чтобы очистить нашу планету от мусора. Нужно только подняться с дивана.

Главная река французской столицы входит в число самых загрязнённых водоемов мира. В 60-ых годах прошлого века Сену считали «мертвой рекой», но благодаря постоянным экологическим акциям по ее очистке, сейчас ситуация несколько улучшилась.

Мэрия Парижа поддерживает все начинания молодого эколога.