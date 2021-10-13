«Зеленый свет» для экспортера: Чем Россия сможет заменить нефть и газ

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Один из национальных приоритетов России на ближайшие годы - это рост доли несырьевого неэнергетического экспорта. В будущем доходы от продажи этих товаров должны заменить нам выпадающие доходы от углеводородов. Как недавно заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, это неизбежный процесс. Через 10 - 15 лет энергопереход станет заметным. И к этому стоит подготовиться заранее. При этом накопить кубышку на долгие годы вперед мы вряд ли сможем. Лучше озаботиться новыми источниками экспортных доходов, желательно устойчивыми. О том, как стимулировать бизнес идти на внешние рынки, поговорили эксперты в рамках круглого стола «Бизнес с внешним миром. Подводные камни международной торговли и как их обойти», который прошел на площадке медиагруппы «Комсомольская правда».

ЛЕГКИЙ СПОСОБ НАЙТИ ПАРТНЕРА

Внешняя торговля состоит из двух частей — экспорта и импорта. Оба они одинаково важны для развития экономики. С помощью продажи нашей продукции мы получаем валютную выручку и наполняем бюджет за счет других стран. С помощью покупки зарубежных товаров создаем дополнительную конкуренцию на внутреннем рынке и модернизируем производство. При этом условия для работы для предпринимателей отличаются.

- По сравнению с импортом у экспортера просто «зеленый свет» на таможне. Плюс большую работу делает Российский экспортный центр (РЭЦ). И ключевое слово здесь «за бесплатно». Чтобы начать заниматься внешнеэкономической деятельностью, достаточно понять, что именно вы хотите продавать и определить свой код ТНВЭД. Это международный классификатор, исходя из которого выстраиваются дальнейшие отношения с таможней, ограничения и ответственность, - говорит Ирина Заседатель, член экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС, член Президиума Ассоциации экспортеров и импортеров.

Процесс поставки продукции на внешние рынки состоит из множества шагов. И далеко не у всех компаний есть нужные специалисты на каждом этапе. Поэтому многие виды работ проще отдать на аутсорсинг. Чтобы облегчить работу экспортерам, в РЭЦ создали маркетплейс «Профессионалы экспорта».

- На нем экспортеры смогут получить совершенно различные услуги, которые будут исполняться сервис-провайдерами - теми, кто находится в рынке и понимает, как оказывать ту или иную услугу. Наша задача - сделать маркетплейс таким, чтобы он предоставлял максимальную открытость для всех. Чтобы не надо было искать в различных источниках в интернете, через знакомых, где получить экспертные услуги, а можно было воспользоваться «одним окном», - говорит Алексей Михайлик, вице-президент по реализации проекта «Одно окно» Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).

По его словам, маркетплейс даст возможность экспортеру выбрать наиболее конкурентное предложение. Например, найти самого быстрого, самого дешевого контрагента, который не берет авансы и у кого самый высокий рейтинг. Как и на других маркетплейсах, пользователи смогут оставлять отзывы и видеть комментарии предыдущих клиентов.

- На старт мы планируем на каждое из направление привлечь несколько десятков партнеров. Чтобы с самого старта предоставить экспортерам возможность выбора. В будущем планируем, что их будут сотни, - уточнил Алексей Михайлик.

На первом этапе будут представлены 4 направления: поиск покупателей, электронная торговля, правовая поддержка и логистическое сопровождение.

ДОГОВОР КАК СПАСЕНИЕ ОТ ВСЕХ БЕД

К примеру, одна из востребованных услуг — оформление договора между российским продавцом и заграничным покупателем. Здесь у многих клиентов возникают сложности. Ведь нужно учесть множество нюансов, чтобы не потерять деньги.

- Пандемия вскрыла большую проблему. Выяснилось, что бумажным нюансам мало компаний уделяли внимание. Очень часто предприниматели не смотрели на договор. Нужно было заключить его для галочки, чтобы поставить товар. А когда возникли проблемы, все побежали их читать. И оказалось, что они очень слабые и типовые, - рассказал Артур Леер, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс», глава правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров.

По его словам, нужно тщательнее готовиться к поставкам с юридической точки зрения. К примеру, защищать интеллектуальную собственность и указывать подсудность - чтобы потом не пришлось судиться где-то в офшорной зоне или Высоком суде Лондона.

- Спасение от любых бед - это правильно оформленный договор. При этом нет типовых решений. К примеру, у нас нет ни одного идентичного договора нет. Все они разные. У каждого свой товар, способы маркировки, разгрузки и т.д. Но даже если вы взяли типовую форму, дайте почитать этот договор специалисту, - советует Артур Леер.

- Предприниматели сначала должны описать свою сделку простым языком, понять ее для себя, а уже потом облачить ее в юридические термины, - говорит Ирина Заседатель.

ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО

Федеральная таможенная служба тоже максимально упрощает жизнь для экспортеров.

- Таможенные органы на месте не стоят. Сформулирована стратегия 2030. Она подразумевает дальнейшее реформирование. В части облегчения таможенных процедур для законопослушных участников ВЭД, - пояснил Евгений Балабайченко, управляющий ГК «Эксперт Групп», член комитета по ВЭД «ОПОРЫ России».

Тем не менее, по его словам, ошибки в оформлении документации допускают почти все предприниматели. И маленький бизнесмен, и госкорпорация. Это происходит потому, что не очень хорошо отстроены бизнес-процессы, постоянно меняются профильные сотрудники или их квалификация не дотягивает до нужного уровня.

Но это не единственная проблема, которая стоит на пути товара от продавца к потребителю. Пандемия усложнила процессы доставки.

- Сейчас рост цен наблюдается по всем линиям. Расценки по некоторым направлениям выросли на 800%. И особенно чувствительны для нас перебои в поставке контейнеров из портов Юго-Восточной Азии, - говорит Андрей Тенишев, член бюро Научного совета Российской академии наук по проблемам защиты и развития конкуренции.

По его словам, мы завозим миллион морских контейнеров ежегодно. И даже несмотря на рост стоимости доставки, контейнеров все равно не хватает. Спрос вырос быстрее, чем предложение.

ПОМОЩЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

И наконец, российским экспортерам нужно помогать не только внутри страны, но и за рубежом. В каждой стране разные правила игры. Поэтому предприятия, которые работают на экспорт, нужно поддерживать от самого начала и до самого конца - то есть продажи товара в определенной стране.

- Экспортеры, которые выходят на внешние рынки, сталкиваются с набором вопросов. Одним из самых важных остается регулирование. Когда партнеры оказываются на рынках других стран, их там в большинстве своем мало кто ждет. К примеру, им нужно пройти сертификацию и зарегистрировать каждый препарат, который они хотят продавать, - говорит Дмитрий Омутных, председатель Ассоциации импортеров и экспортеров в здравоохранении.

По его мнению, поддержка от государства здесь должна быть более серьезной. Для этого можно использовать сеть торговых представительств при посольствах, отраслевые выставки и другие инструменты господдержки. К слову, некоторые регионы берут инициативу в свои руки.

- В июне 2021 года мы организовали бизнес-миссию в Алматы, открыли там шоу-рум. В итоге ряд наших компаний находятся в переговорном процессе. И уже есть заключенные контракты на поставку продукции медицинского оборудования в местную аптечную сеть, - говорит Анатолий Маркин, руководитель Рязанского центра поддержки экспорта.

При этом планы у рязанцев серьезные. В частности, они планируют зайти на африканский рынок.

- Мы были сильно представлены там во времена СССР. Потом ушли, но нас еще помнят. Поэтому мы можем туда вернуться. Планируем в ближайшее время организовать шоу-рум с нашей продукцией в Уганде. Он будет работать и на соседние страны, - говорит Анатолий Маркин.

При этом некоторые региональные представительства используют альтернативные варианты продвижения продукции местных экспортеров. Так, Московский экспортный центр решил применить силу социальных сетей.

- В течение двух-трех часов китайский блогер в прямом эфире дегустировал продукцию московских экспортеров пищевой промышленности. И за это время было продано продукции на 1,5 млн рублей. В абсолютном выражении деньги небольшие, но перспективы здесь есть, - рассказал Павел Долгов, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров.

ПРИОРИТЕТЫ В ПОДДЕРЖКЕ

По словам экспертов, инфраструктура поддержки экспортеров сейчас очень серьезная. Но есть необходимость сосредоточиться на тех направлениях, которые принесут наибольшую отдачу. По мнению Павла Долгова, регионам желательно сосредоточиться на поддержке стратегически прорывных проектов, которые по принципу Парето принесут львиную долю выручки, а не распыляться на всех.

- Давайте будет честны. Большинство из тех, кто пробуют выходить на внешние рынки сейчас, не смогут там закрепиться. С поддержкой в первый год они еще что-то заработают, но не факт, что так будет 3 — 5 лет. При этом те, кто уже занимается экспортом, продолжают сталкиваться с трудностями. Например, с той же таможней, когда не все пункты пропуска оснащены необходимым оборудованием, - говорит Ирина Заседатель.

По ее мнению, нужно помогать тем, кто уже работает на экспорт, чтобы эти компании масштабировались. То есть работать с теми, кто уже в «институте», а не в «школе». А остальным нужно учиться и выполнять базовые упражнения. Для начала хотя бы завести сайт на английском языке.

СПРАВКА «КП»

Что такое платформа «Профессионалы экспорта»

- Единая цифровая среда, автоматизированный процесс получения услуг;

- Стандартизированные услуги с образом результата и составом работ понятным экспортёру на этапе заказа услуги;

- Типизированные формы договоров автоматически формируемые сервисом, как дополнительная защита интересов экспортера;

- Возможность выбора экспортером наиболее конкурентного предложения по цене/сроку/условиям оплаты/рейтингу;

- Единый специализированный каталог провайдеров экспортных услуг;

- Контроль качества услуг на соответствие стандартам;

- Экономия времени и средств экспортера.

Преимущества для экспортера:

- Каждая форма заявки адаптирована под специфику конкретной услуги и ее заполнение занимает не более 2 минут;

- Все исполнители услуг на сервисе проходят обязательную процедуру получения допуска к работе с последующим непрерывным мониторингом;

- Эксперты и профессионалы РЭЦ осуществляют помощь и поддержку пользователей на любом этапе работ и по любым возникающим вопросам;

- Объем работ по заказываемой услуге регулируется стандартом оказания услуг, что помогает создать «взаимное» понимание результатов ее оказания;

- Сервис предоставляет доступ к самой большой базе профессионалов и экспертов в области экспортного консалтинга.

Преимущества для партнера:

- Каждая заявка, получаемая в работу исполнителем, содержит необходимый состав данных для оценки стоимости и сроков оказания услуги, а также соответствует заявленным компетенциям исполнителя;

- Средства сервиса открывают доступ для исполнителей к самой широкой и активной базе потенциальных экспортеров, обращающихся за услугами из различных регионов РФ;

- Продуманные инструменты и механизмы взаимодействия пользователей сервиса помогают значительно сокращать время и ресурсы на поиск клиентов и согласование условий предстоящей сделки.