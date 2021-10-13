Правнук Сталина Селим Бенсаад: «Я хочу посмотреть в глаза охраннику концлагеря, где убили моего деда»

Правнук Сталина с Ланой Паршиной написали книгу, изданную издательским домом "Комсомольская правда".

Лицо нацистского преступника прикрывали, чтобы потомки жертв или выжившие не узнали, как он сейчас выглядит. Судебное заседание вызвало много споров по поводу срока давности преступления. Некоторые считают, что 100-летний старик был лишь винтиком в системе и сам не убивал людей, а всего лишь сопровождал их в газовые камеры и печи. За судебным процессом в Германии внимательно следит внук Якова Джугашвили.

«С того момента как я увидел новость про охранника лагеря, я нахожусь в шоке. Ночь не спал, меня трясет от нервов и бессилия. Хочется кричать, Люди, вы что?! Такие преступления не имеют срока давности! Мы провели масштабное расследование в книге «Тайны Семьи Сталина», чтобы выяснить как на самом деле погиб мой дед Яков Джугашвили, но не смогли узнать имя того самого охранника, который его застрелил. Может это Шутц? Я хочу посмотреть ему в глаза и спросить, кто убил моего деда? Назовите имя! Я имею право знать из за кого я оказался последним из рода Джугашвили», негодует Селим Бенсаад.

«Простите меня за эмоции, но это моя личная трагедия и трагедия всей моей семьи», продолжает Селим, «Мне обидно и больно видеть такие новости на российском телевидении, где за комментариями обращаются к обычным немцам, а не к потомкам жертв этого человека. Возможно, мой дед был застрелен именно им! А к кому из российских властей и СМИ мне, глухому инвалиду надо обратиться, чтобы иметь возможность опросить Йозефа Шутца и предъявить ему свои претензии? В каком качестве этот человек проходит в деле об убийстве моего деда Яши? Подозреваемым или свидетелем?»

"КП" ранее писала подробности о гибели старшего сына Иосифа Сталина Якова Джугашвили, который был убит выстрелом в голову охранником лагеря Заксенхаузен при попытке к бегству 14 апреля 1943 года.

Документы, переданные Российским архивом ЦАМО, которые послужили триггером для возбуждения уголовного дела Йозефа Шутца в Германии, не содержат информации, опубликованной в книге и в статье КП. Может в Российском МИД не знали, что старший сын Сталина погиб в концлагере Заксенхаузен именно от выстрела охранника? Или не придали значения такой важной детали? Ведь среди сотен безымянных жертв концлагеря Заксенхаузен немногие успели оставить потомство. В данном случае старшему сыну Сталина повезло, потому что после него осталась обожаемая им дочка Гуля, мама Селима Галина Яковлевна Джугашвили. Кстати, по-грузински «гули» значит сердце. И теперь, последний из Джугашвили надеется, что ему предоставят шанс посмотреть этому человеку в глаза и спросить: «Это ты убил моего деда?».

Правнук Сталина с Ланой Паршиной написали книгу изданную издательским домом "Комсомольская правда". Книгу уже оценил ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов.