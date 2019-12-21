Правнук «вождя народов» Яков Джугашвили: Дочь Сталина его предала

- Что вы думаете о сталинских репрессиях 1937 года?

- В 1936 году была разработана новая, сталинская Конституция. В органы власти могли избираться и люди, не состоящие в партии. Это било по всевластию первых секретарей, которым люди не могли простить того, что они творили во время коллективизации. И эта прослойка первых секретарей, осознав угрозу своей власти, для саботажа выборов по новым правилам устроила Сталину то, что потом сама же и назвала «сталинскими репрессиями».

- Не все историки с вами бы согласились.

- Не собираюсь спорить. Но в 1952 году на XIX съезде Сталин предпринял вторую попытку передать власть народу в лице Советов и покончить с диктатурой партии в лице ЦК и его Политбюро...

- Вы сторонник версии, что это ускорило уход Сталина в мир иной?

- Партийные бонзы тогда все поняли и решились на отчаянный поступок. В марте 1953-го Хрущев устранил Сталина. В июне им пришлось убрать и Берию. Со строительством коммунизма в СССР было покончено.

- Вы видели записки с его просьбами освободить от руководства партией?

- Сталин до 1927 года трижды просил освободить его от должности генсека ЦК ВКП(б). Я иногда помогаю знакомым, которые издают неизвестные письма Сталина, переводить его дореволюционные грузинские тексты. В одном таком письме Сталина его знакомому Гургену написано: «Организации остались без людей. Все поумнели и перестали заниматься делами организаций. Занимаются только личными делами. Один я еще не поумнел...» Это прекрасная иллюстрация Сталина как человека.

Фото: ru.wikipedia.org

«АЛЛИЛУЕВА - ПРЕДАТЕЛЬ!»

- В Британии вам фамилия Джугашвили помогала?

- В администрации Школы искусств Глазго, где я учился, о моем происхождении поначалу решили особо не распространяться. А для местной публики произношение фамилии Джугашвили было мукой! Да, мое происхождение привлекало внимание. Но люди платили за качество моих работ, а не за мою фамилию.

- Как относитесь к дочери Сталина Светлане Аллилуевой, закончившей свою жизнь в США?

- Как к человеку, предавшему своего отца, свою семью, а главное - народ, который одевал, кормил, поил и спас эту сволочь от уничтожения фашистами.

- Общаетесь ли с другими потомками?

- Нет.

- У Сталина две даты рождения: 18 декабря 1878-го и 21 декабря 1879-го...

- Дата его рождения не принадлежит лично Сталину и его семье. Это политическая дата. Таковым этот день стал еще 21 декабря 1949 года, когда в СССР и мире отмечали его 70-летие. Значит, нет оснований отмечать его в другой, пусть даже «исторически правильный» день.

Яков Джугашвили. Фото: Александр КЛИМЧУК/ТАСС

МНЕНИЕ ПУБЛИЦИСТА

Николай СВАНИДЗЕ:

Он не был гениальным стратегом

У члена Совета по правам человека свой взгляд на «вождя народов»...

- Как человек из низов стал главным теоретиком первой в мире страны социализма?

- Он им стал, только когда выбил всех настоящих теоретиков. Блестящего Радека. Великолепного Бухарина. Разумеется, Троцкого. Говорил с сильным акцентом и оратором не был - когда выступал на пленумах, его соратники выходили в буфет. Но говорил доступно, повторял одну мысль по несколько раз, чтобы вбить ее в голову.

- Он придумал коллективизацию?

- Он взял идею у Троцкого, которого выслал из страны в 1929-м - в год начала коллективизации. Так заложили будущий голодомор.

- Почему не остановил репрессии?

- Репрессии начались не в 1937-м.

Вспомните Соловки - а это 20-е годы. Коллективизация и выбивание крестьянства - это тоже репрессии. Потом он слой за слоем снимал кадры НКВД. Так сознательно переформатировал элиты.

- Он не учился военному делу?

- Военными талантами Сталин не обладал. Оборона Царицына в Гражданскую - тот еще военный опыт. Финскую кампанию провалил. И вынужден был довериться настоящим военачальникам. Начал возвращать их из лагерей. Выпустил Рокоссовского.

- Сталина считали великим стратегом.

- Он был не стратегом, а тактиком. Например, разрешил начать атомный проект лишь после американских бомбардировок Японии.

- Он собирался отодвинуть от власти партию?

- Не собирался он никого отодвигать. Он хотел отодвинуть лишь ряд соратников, и в 1952-м они этого испугались жутко.

- Назовете достижения Сталина?

- Ни одного.

- А космос?

- Что, без Сталина и Берии Гагарин бы в космос не полетел?

- Откуда в нем жестокость?

- С юности был бандитом. Обстановка, регион, экспроприации - все накладывало отпечаток. Воспитание? Отец был жестоким человеком. С матерью отношения сложные. Его кровавость могла быть отчасти врожденная, отчасти приобретенная.

- В сериале «Жена Сталина» вы сыграли Алешу Сванидзе, брата первой супруги вождя…

- Мне предложила это жена Тодоровского Мира. Моей партнершей в сериале была Тамара Гвердцители. Мне сказали, что я похож на Алешу. Но когда пишут, что мой дед был дальним родственником тех самых Сванидзе, - это не так.

- Почему симпатии к Сталину возвращаются?

- Про него мало говорят правды. Масштабно это было в конце 80-х. Потом все меньше, меньше. Жизнь менялась. А сейчас представляют уже государственником, поднявшим страну, защитившим в войне. То есть он в тренде. Есть в этом и протест - чем суровее жизнь, тем звонче имя Сталина. Тем ярче и мифы о нем.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Яков ДЖУГАШВИЛИ - потомок Иосифа Сталина по линии старшего сына вождя, Якова. Родился в 1972 году в Тбилиси, в семье военного и историка Евгения Джугашвили. После окончания Тбилисской академии художеств три года учился в Школе искусств в Глазго (учебу помог оплатить глава Аджарии Аслан Абашидзе). Его работы выставлялись в Лондоне и Грузии, где он жил после возвращения из Британии. Вместе с отцом участвовал во встрече потомков Сталина, Черчилля и Рузвельта в честь 60-летия Ялтинской конференции.

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