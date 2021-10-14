В российских супермаркетах открывается сбор продуктов для нуждающихся и кормов для животных

Даже пакет гречки и бутылка масла будут большим подспорьем для нуждающихся

Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия, а 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Благотворительный "Фонд продовольствия "Русь" специально к этим датам приурочил масштабную гуманитарную акцию.

Порядок действий прост - на протяжении трех дней, с 14 по 16 октября 2021 года, нужно будет прийти в один из многочисленных магазинов, расположенных в 75 городах России, купить продукты с длительным сроком хранения или товары для животных и отдать волонтеру фонда на кассе либо положить в специальную коробку. А потом из собранных товаров будут сформированы целые наборы для нуждающихся семей, одиноких пенсионеров и приютов для бездомных животных.

Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия

Акция проводится совместно с федеральными торговыми сетями, которые тоже выделят определенное количество наборов. Полный перечень магазинов и городов, участвующих в событии, можно посмотреть на сайте фонда.

- Каждый человек имеет право жить достойно. Еда и питье есть базовая потребность любого живого существа. Невозможность обеспечить себя и свою семью продуктами в силу нехватки денег приводят к тому, что часть населения планеты болеет и страдает от недоедания. В России тоже есть семьи, которые нуждаются даже в самом необходимом. Пакет гречки, бутылка масла, подаренные вами, будут для них большим подспорьем. Поэтому в преддверии таких важных памятных дат, мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что есть инструменты борьбы с бедностью, недоеданием, нищетой, - говорит президент Фонда «Русь» Юлиа Назарова.

Благотворительный "Фонд продовольствия "Русь" - это единственный банк еды в России, который активно практикует программы фудшеринга, в частности промышленного. Это позволяет снизить количество бесцельно уничтожаемой продукции, которая могла бы оказаться в руках нуждающихся. С 2012 года фонд бесплатно раздал более 40 тысяч тонн товарной помощи.