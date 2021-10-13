Через пять – семь лет в мире произойдет новый энергетический кризис

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Гонка инвестиций в возобновляемые источники энергии и демонстративное игнорирование, а то и бойкот возобновляемых источников – добычи угля, нефти и газа - уже в недалеком будущем спровоцирует новый энергетический кризис. Об этом сообщил на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН) на сессии «Российский ТЭК в условиях энергетического перехода» заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

НА ПОРОГЕ ЦЕНОВОГО ШТОРМА

«Через пять - семь лет мы можем увидеть уже гораздо более серьезные последствия такого подхода сокращения инвестиций в топливно-энергетический кризис. Потому что быстро нарастить добычу имеют возможность всего несколько стран. Свободные мощности в мире - максимум 3-4 млн баррель в сутки. Если где-то начнет проваливаться добыча, то это тяжело будет возместить», - отметил заместитель министра.

Павел Сорокин считает, что нынешний скачок цен на нефть стал следствием снижения инвестиций в отрасль в последние годы. Больше того, это очень краткосрочный скачок. Чиновник считает необходимым исповедовать разумный подход и не бросаться в крайности, когда мировое сообщество прекращает инвестиции в традиционные сегменты энергетики. Так, сегодня снижаются запасы на балансе у международных компанийц и минимум средств вкладывается в геологоразведку.

Отметим, Международное энергетическое агентство (МЭА) в последнем докладе отмечает, что мировые рынки энергоресурсов стоят на пороге еще большей ценовой волатильности в ближайшие годы, дефицит сырья возможен во всех отраслях и регионах мира. Как считают в МЭА, инвестиции в добычу нефти и газа упали после кризисов 2014 и 2020 годов, а вложения в новые виды энергии еще не достаточны для того, чтобы обеспечить растущие потребности планеты.

«ЗЕЛЕНЫЙ КУРС» СОХРАНИТСЯ?

«Все что происходило в ЕС сейчас - это не кризис альтернативных источников энергии, а в первую очередь определенные трудности и ошибки, которые произошли на этапе энергоперехода. Почему так получилось? – рассуждает старший вице-президент по ESG «Сбера» Татьяна Завьялова. - Первое - более быстрое восстановление экономики ЕС после кризиса и конкуренция за энергию, второе - снижение выработки ВИЭ за счет снижения генерации ветра, третье - рекордно низкие запасы газа на территории из-за того, что ЕС раньше, чем следовала отказались от долгосрочных контрактов. Вот эти три причины почему произошло ралли».

Эксперт считает, что сейчас ЕС анализирует произошедшее и будет принимать меры. На этой неделе должен выйти план с набором, шагов и решений, связанный с текущим кризисом. «Зеленый курс» сохранится. Но есть большая вероятность того, что Евросоюз сформирует единый газовый резерв, что позволит в непредвиденных ситуациях вбрасывать объем газа в энергобаланс. Кроме того, как считает эксперт, сложившаяся ситуация дает возможности для атомной энергетики.

Добавим, что в настоящее время «РусГидро» изучает выбросы метана на девяти своих водохранилищах.

«Если смотреть на мир, те страны, которые имеют наименьшие выбросы CO2 - это те страны, которые сделали ставку на традиционную гидроэнергетику. Это Норвегия, Бразилия, США, Канада. У них освоение гидропотенциала колоссальное, - резюмирует член правления, первый заместитель гендиректора «РусГидро» Роман Бердников. - Если у нас в России освоение гидропотенциала только на 22%, то, например, в Китае - 39%, США - 78%. В среднем по миру - 52%, Европа - более 70%».