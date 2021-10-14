Осенняя хандра может оказаться серьезным диагнозом

Обычная осенняя хандра на самом деле - серьезный недуг. И достаточно частый Фото: Shutterstock

Слякоть, холодно, пасмурно на улице и на душе. Осенняя депрессия, говорим мы, даже не подозревая, что под этим расхожим термином иногда может скрываться серьезное заболевание под названием «сезонное аффективное расстройство».

Вы тоже в последнее время стали замечать за собой – тоска, меланхолия, сплин? Что ж, осень – время уныния, это еще со времен Пушкина известно.

И если это состояние повторяется из года в год, вполне возможно, что речь идет о самом настоящем медицинском диагнозе - сезонном аффективном расстройстве. Его симптомы нередко списывают на усталость, возраст или вовсе на «заработался».

На самом деле, это серьезный недуг. И достаточно частый. Согласно исследованию «Сезонное аффективное расстройство: глобальная биокультурная перспектива» (Seasonal Affective Disorder : A Global , Biocultural Perspective) в России с этим сталкивается около 16,2% населения – то есть, почти каждый шестой!

А в Северной Америке этот показатель составляет около 13,2%. В Дании - 12,4%. И даже в солнечной Австралии около 5% людей хотя бы раз в жизни обращались к врачу с симптомами сезонной меланхолии.

В целом же она поражает от 3% до 20% всех людей, в зависимости от того, где они живут.

МОЛОДЫМ ВСЕ НИПОЧЕМ? НЕПРАВДА!

Обычно первые проявления сезонного аффективного расстройства начинают проявляться в молодом возрасте, усиливаясь с возрастом, и чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.

Проявляется расстройство у разных людей тоже по-разному.

Некоторые испытывают тоску, бывают плаксивы, им не хватает ярких красок жизни, хочется закутаться в теплый плед с бокалом вина до тех пор, пока не наступит лето… и, в принципе, на этом симптоматика заканчивается. Со временем все сходит на нет и человек продолжает привычную жизнь.

У других людей бывают более серьезные симптомы, вплоть до мыслей о суициде. В таком случае требуется помощь врача и иногда даже госпитализация.

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ, ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!»

SAD (seasonal affective disorder, международное обозначение расстройства) возникает в результате недостатка солнечного света и снижения выработки гормона мелатонина. Нехватка последнего вызывает сонливость и хандру. Вот почему расстройство - за редким исключением - бывает в осенне-зимний период, летом, когда световой день гораздо длиннее, симптомы полностью проходят.

Однако нехватка солнечного света не единственная причина проблемы.

Доказано, что осенью и зимой мозг вырабатывает меньше серотонина, химического вещества, регулирующего настроение и бодрость. Когда нервные клетки мозга, регулирующие настроение, не работают должным образом, результатом может быть чувство апатии, усталости или депрессии.

У разных людей сезонное аффективное расстройство проявляет себя по-разному. Фото: Shutterstock

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ СЕЗОННОГО РАССТРОЙСТВА

Некоторые признаки знакомы каждому из нас, например, временная усталость или желание похандрить, поэтому сразу нестись на всех парах к врачу не стоит.

Но если вы замечаете у себя нижеперечисленные симптомы в одно и то же время каждый год, это может быть на самом деле сезонным расстройством:

- Чувство безнадежности, уныния, ипохондрии

- Повышенная раздражительность

- Уменьшение энергии

- Проблемы с концентрацией

- Постоянная усталость, вялость

- Гиперсомния - чрезмерная дневная сонливость или избыточная продолжительность ночного сна

- Повышенная тревожность

- Участившееся желание побыть одному

- Снижение работоспособности

- Утрата интересов

- Повышенный аппетит, тяга к углеводам, набор веса

- Мысли о самоубийстве

Если последние 2 года вы отмечали за собой депрессивное состояние, и это состояние длилось в течение определенного сезона, при этом вы не чувствовали этих симптомов в другое время года, стоит провериться на «причастность» к сезонному аффективному расстройству.

Важно!

ЭТО СХОЖЕ С ДЕПРЕССИЕЙ?

На самом деле, сезонное аффективное расстройство это частный случай рекуррентной (возвращающейся, эпизодической) депрессии.

Как отличить депрессию от других заболеваний (SAD нередко путают с синдромом хронической усталости, проблемами с щитовидной железы, низким уровнем сахара в крови и вирусными заболеваниями)?

- Иногда чувствовать себя подавленным - это естественно, но если это настроение сохраняется изо дня в день, и это продолжается не одну неделю, это может сигнализировать о депрессии.

- Депрессия редко проявляется исключительно снижением активности, она сопровождается еще и подавленным настроением, тревогой о будущем, предчувствием неприятностей.

- Человек с апатией не бросает привычные для себя ритуалы - он нормально ест, спит, смотрит телевизор, сидит в соцсетях. При депрессии человек может просто лежать и смотреть в потолок, пренебрегает личной гигиеной и едой.

- Депрессия длится не менее двух недель подряд и нередко серьезно сказывается на повседневной деятельности человека, его работе, отношениях с друзьями и коллегами.

- Кто угодно может впасть в депрессию, но генетика играет роль - наличие родителей или братьев или сестер, страдающих депрессией, увеличивает риск развития расстройства.

- Женщины в два раза чаще мужчин впадают в депрессию.

«ДОКТОР, ЭТО ЛЕЧИТСЯ?»

Да, но терапия зависит от степени расстройства. А также от того, какие еще заболевания накладываются на SAD (например, нередко в паре идет биполярное расстройство).

При тяжелых формах назначают медикаментозное лечение и светотерапию (фототерапию) - воздействие на организм лучами лазера, ультрафиолета, инфракрасного и видимого света. Свет влияет на биологические часы в нашем мозгу, которые регулируют циркадные ритмы - физиологическую функцию, которая может включать – выключать выработку гормонов, в том числе отвечающих за настроение.

А следующие советы подойдут любому из нас:

- При легких проявлениях сезонного аффективного расстройства врачи рекомендуют выходить на улицу еще утром, чтобы получить больше естественного света, даже в пасмурную погоду.

- Поднимайте жалюзи по максимуму (раздвигайте шторы) и работайте у окна.

- Сбалансированная диета поможет набраться энергии, даже если организм требует исключительно крахмалистой и сладкой пищи.

- Физическая нагрузка длительностью от 30 минут в день пять раз в неделю поможет организму вырабатывать «гормоны радости».

- Важно поддерживать дружеские и приятельские связи - в трудную минуту поддержка товарищей очень нужна.