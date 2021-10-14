Витамин А: иммунитет и зрение под защитой

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Это микронутриент, без которого невозможны нормальное функционирование иммунной и репродуктивной систем, органов зрения и даже активность генов. Также ретинол — базовое вещество, отвечающее за здоровье кожи и гарантирующее ее подтянутость и упругость. Если его содержание в норме, вероятность появления пигментных пятен, акне, угрей, сухости и вялости кожи сводится к минимуму.
Витамин А
• Участвует в образовании соединительной ткани, хрящей, костей и гиалуроновой кислоты.
• Необходим для здорового метаболизма.
• Участвует в формировании полноценного и адекватного иммунного ответа.
• Обеспечивает нормальный синтез половых гормонов.
• Участвует в выработке организмом интерферона и иммуноглобулина A, а значит, отвечает за работу иммунной системы.
• Важен для поддержания зрения.
Причины дефицита витамина А
• Недостаток в рационе овощей и фруктов — источников бета-каротина, из которого в организме образуется витамин А.
• Недостаточное употребление жиров с пищей (ретинол — жирорастворимый витамин, который усваивается только в комплексе с жирами).
• Вредные привычки (частое употребление спиртного и курение).
• Лечение антибиотиками.
Недостаток витамина А приводит к:
• ухудшению зрения, причем одним из первых симптомов является «куриная слепота», то есть отсутствие способности видеть в темноте;
• нарушениям в иммунной системе (при недостатке ретинола повышается уязвимость к вирусам и бактериям, человек начинает чаще болеть респираторными заболеваниями);
• нарушениям роста и формирования костей у детей.
Продукты, содержащие витамин А
РАСТИТЕЛЬНЫЕ
• зеленые и желтые овощи (морковь, тыква, сладкий перец, шпинат, брокколи, зеленый лук, зелень петрушки)
• бобовые (соя, горох)
• шиповник
• облепиха
ЖИВОТНЫЕ
• рыбий жир
• печень (особенно говяжья)
• икра
• молоко
• сливочное масло
• маргарин
• сметана
• творог
• сыр
• яичный желток
Ретинол — жирорастворимый витамин, который усваивается только в комплексе с жирной пищей! Поэтому овощи и фрукты с его высоким содержанием оптимально есть с заправкой — растительным маслом, сметаной или йогуртом.