Витамин А: иммунитет и зрение под защитой

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Это микронутриент, без которого невозможны нормальное функционирование иммунной и репродуктивной систем, органов зрения и даже активность генов. Также ретинол — базовое вещество, отвечающее за здоровье кожи и гарантирующее ее подтянутость и упругость. Если его содержание в норме, вероятность появления пигментных пятен, акне, угрей, сухости и вялости кожи сводится к минимуму.

Витамин А

• Участвует в образовании соединительной ткани, хрящей, костей и гиалуроновой кислоты.

• Необходим для здорового метаболизма.

• Участвует в формировании полноценного и адекватного иммунного ответа.

• Обеспечивает нормальный синтез половых гормонов.

• Участвует в выработке организмом интерферона и иммуноглобулина A, а значит, отвечает за работу иммунной системы.

• Важен для поддержания зрения.

Причины дефицита витамина А

• Недостаток в рационе овощей и фруктов — источников бета-каротина, из которого в организме образуется витамин А.

• Недостаточное употребление жиров с пищей (ретинол — жирорастворимый витамин, который усваивается только в комплексе с жирами).

• Вредные привычки (частое употребление спиртного и курение).

• Лечение антибиотиками.

Недостаток витамина А приводит к:

• ухудшению зрения, причем одним из первых симптомов является «куриная слепота», то есть отсутствие способности видеть в темноте;

• нарушениям в иммунной системе (при недостатке ретинола повышается уязвимость к вирусам и бактериям, человек начинает чаще болеть респираторными заболеваниями);

• нарушениям роста и формирования костей у детей.

Продукты, содержащие витамин А

РАСТИТЕЛЬНЫЕ

• зеленые и желтые овощи (морковь, тыква, сладкий перец, шпинат, брокколи, зеленый лук, зелень петрушки)

• бобовые (соя, горох)

• шиповник

• облепиха

ЖИВОТНЫЕ

• рыбий жир

• печень (особенно говяжья)

• икра

• молоко

• сливочное масло

• маргарин

• сметана

• творог

• сыр

• яичный желток

Ретинол — жирорастворимый витамин, который усваивается только в комплексе с жирной пищей! Поэтому овощи и фрукты с его высоким содержанием оптимально есть с заправкой — растительным маслом, сметаной или йогуртом.