Путин поручил создать спецэскадрилью из 22 самолетов и вертолетов для тушения лесных пожаров

Деньги на покупку техники возьмут из Фонда национального благосостояния. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Федеральные власти поняли, что многие регионы не способны самостоятельно бороться с лесными пожарами. В той же Якутии летом честно признались, что на тушение огня нет ни денег, ни техники. Решением должна стать новая пожарная эскадрилья. Президент уже распорядился о ее создании, в нее войдут:

- 10 самолетов Бе-200ЧС

- 10 вертолетов Ка-32А11М

- 2 вертолета Ми-26Т

Деньги на покупку техники возьмут из Фонда национального благосостояния, а эксплуатацией самолетов и вертолетов займется корпорация «Ростех». Эскадрилья не будет привязана к какому-то одному региону. Машины будут направлять по ситуации туда, где сильнее всего горит.

Этим летом в Красноярском крае по поручению Путина уже начали строить лесопожарный центр «Север». Это база для 400 пожарных, специализирующихся на горящих лесах. Центр охватывает почти всю Сибирь и Дальний Восток. Как показывает практика, одними самолетами потушить деревья невозможно, без людей на земле не обойтись в любом случае.

Для пожарных государство покупает самые последние модификации техники. Например, у Ка-32А11М (лесопожарному центру таких выдали еще восемь штук) двигатели повышенной мощности, стеклянная кабина и улучшенная система пожаротушения.