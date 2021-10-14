Счета по бизнесу теперь можно оплатить в WhatsApp

Предприниматели теперь могут выставлять и оплачивать счета в мессенджере WhatsApp. Такой сервис запустил для своих бизнес-клиентов банк ПСБ. Чат-бот был создан на основе нейронных сетей и машинного обучения. Он автоматически распознает счет, направленный в мессенджер, и предлагает клиенту заполненное платежное поручение. Остается лишь подтвердить операцию смс-кодом по технологии облачной электронной подписи.

- Анализируя предпочтения наших клиентов-предпринимателей, мы пришли к выводу, что они используют мессенджеры для взаимодействия с бизнес-партнерами и часто направляют через эти каналы счета или финансовые документы. Мы решили изменить сам подход к взаимодействию банка с клиентами - не создавать новые мобильные приложения, а использовать те инструменты коммуникации, которые уже доказали свою востребованность, - пояснил сказал Александр Чернощекин, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ.

В апреле 2021 года банк запустил чат-банк в мессенджере Telegram. Сейчас число запросов там достигает 3 тысяч в месяц. Теперь похожий сервис появился и в WhatsApp. При этом выставление и оплата счетов - не единственная функция. Чат-бот может показать остаток по счету, запросить выписку, проконсультировать клиентов-предпринимателей по продуктам и услугам банка.

- ПСБ видит большой потенциал в дистанционных сервисах, которые упрощают рутинные, но необходимые процессы, связанные с ведением бизнеса, поэтому мы продолжим расширять функционал чат-бота и интегрировать в сервис наиболее востребованные банковские услуги, включая кредитование, - добавил Чернощекин.

При этом один на один с роботом клиентов в банке не оставят. Чтобы уточнить информацию, всегда можно будет связаться с живым сотрудником.