От «Музея под открытым небом» до «Бабушка. Онлайн»

Фото: институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС/igsu.ranepa.ru

В первой декаде октября на площадке Института государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ в очно-дистанционном формате прошёл конкурс социально значимых проектов в рамках приграничного сотрудничества России и Казахстана «Выбор лидеров». Организаторами мероприятия выступили ИГСУ, политологический центр «Север-Юг», экспертный клуб «Урал-Евразия», Гражданский Альянс Казахстана.

В течение двух дней представители российских и казахстанских некоммерческих организаций (НКО), а также казахстанских общественных организаций из Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и других областей республики презентовали свои проекты в области социальной работы, волонтёрства и сохранения памятников культуры. Качество и актуальность проектов оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли представители государственных органов (МИД РФ, Россотрудничество, Росмоложёжь) и общественных организаций России и Казахстана.

Вместе достигать важных социальных результатов

Открывая мероприятие, и. о. директора Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Руслан Корчагин отметил, что системное развитие взаимодействия некоммерческих организаций, занимающихся решением социально значимых задач, – одно из важных направлений президентской академии.

«Сегодняшний конкурс, объединивший на одной площадке социально значимые проекты России и Казахстана – ещё один важный шаг, который предполагает не только эффективный обмен знаниями и технологиями работы, но и выстраивание дальнейших линий сотрудничества между общественными организациями наших стран. Очень важно, что здесь также обсуждаются вопросы совместных образовательных программ, направленных на повышение компетенций представителей некоммерческого сектора. Существуют наработанные механизмы, подходы к проектной деятельности, и этот опыт необходимо осваивать. Это позволит работать эффективнее и совместно достигать важных социальных результатов», – подчеркнул Руслан Корчагин.

В своём приветственном слове председатель Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева особо выделила роль НКО в жизни современного общества. «Как вы знаете, сейчас в Казахстане практически реализуется концепция «слышащего государства», предложенная нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Главная задача «слышащего государства» – это услышать народ. А некоммерческий сектор – это мост между народом и государственными органами».

Председатель крупнейшего некоммерческого объединения республики напомнила, что у России и Казахстана самая большая общая граница в мире. «Наши добрососедские отношения исторически заложены и даже подкреплены государственными договорами. А самое главное, что дружба наших народов направлена на общие ценности. Если будет между нами взаимопонимание, то будет и процветание, и благополучие стран. В этой связи нынешний конкурс социально значимых проектов очень важен для всех нас», – резюмировала Бану Нургазиева.

Стоит отметить, что у участников конкурса были прекрасные стимулы. Во-первых, лучшие проекты, отобранные жюри, автоматически попадают в шорт-лист для презентации в ноябре 2021 года на Х Гражданском форуме Казахстана, где смогут посоревноваться за получение финансирования. Во-вторых, встреча на площадке ИГСУ РАНХиГС стала прекрасной возможностью для поиска партнёров, в том числе для разработки и реализации на территории России и Казахстана последующих проектов.

Фото: институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС/igsu.ranepa.ru

«Бабушка. Онлайн» в Казахстане

По итогам двухдневной презентации победителями стали по четыре проекта от России и Казахстана. Например, члены жюри единогласно поддержали идею Гражданского Альянса Костанайской области по созданию музея выдающегося казахского учёного и исследователя, российского офицера Шокана Валиханова в месте его рождения – поселке Кунтиме. Было решено, что создание такого «Музея под открытым небом» может не только стать «брендом» республиканского уровня, но и положить начало формированию крупного историко-туристического проекта, способного объединить сразу несколько стран – Казахстан, Россию и Кыргызстан, тесно связанных с именем Валиханова.

Ещё одним победителем стал проект, предложенный казахстанским Общественным объединением «Atamnyn Amanaty» (НКО занимается поисками материалов в архивах и на местах сражений Великой Отечественной войны). Его суть – в объединении усилий российских и казахстанских поисковиков в деле сохранения памяти об общем вкладе народов СССР в Победу и разработке общего плана мероприятий.

Среди лауреатов конкурса от Казахстана – проект Гражданского Альянса Акмолинской области по созданию Центра сохранения и развития человеческого капитала в некоммерческом секторе «От самоотдачи к самосохранению: Новая точка отсчёта» (он призван заботиться о сохранении и укреплении психического и морального самочувствия работников некоммерческих организаций) и идея Гражданского Альянса Казахстана об усилении роли общественного контроля в приграничных странах.

Что касается победителей от России, то ими стали московская интернет-платформа «Живое наследие» (Национальная карта локальных культурных брендов России. Конкурс Топ-1000 культурных брендов), проекты Альянса социально-ориентированных НКО Тюменской области «Социальная технологическая инициатива» и Курганского союза журналистов «Целина в исторической памяти России и Казахстана».

О четвёртом лауреате – волонтёрском проекте «Бабушка. Онлайн» (Москва), реализуемом при поддержке Общероссийского народного фронта, хочется сказать отдельно. Проект стал ответом на эпидемиологические ограничения, которые очень жестоко сказались на моральном состоянии постояльцев домов престарелых. Лишённые связи с внешним миром, пожилые люди столкнулись с целым рядом проблем, связанных с ощущением одиночества и собственной ненужности.

Сегодня «Бабушка. Онлайн» – это 37 творческих встреч для дедушек и бабушек в интернет-эфире, 21 тысяча участников из 65 российских регионов, то есть у проекта по-настоящему всероссийский размах. Так вот дело в том, что итогом презентации стала договорённость, что к нему подключатся пансионаты и дома престарелых Казахстана.

«Наши коллеги из Казахстана горячо поддержали «Бабушку. Онлайн», мы услышали много слов благодарности в адрес Народного фронта, – поделилась руководитель департамента проектного управления ОНФ Анна Дианова. – Хорошо, что сегодня мы общались в очном формате, нам сразу удалось договориться об участии в эфирах проекта казахстанских учреждений долговременного ухода. Нас будет ещё больше, и это радует».

И в заключение главное. В конкурсе социально значимых проектов в рамках приграничного сотрудничества России и Казахстана выбраны победители, но нет проигравших. По большому счёту, выиграли все мы.