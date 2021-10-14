«Органам власти предстоит фундаментально пересмотреть процессы»: Александр Моор открыл Тюменский цифровой форум «Инфотех-2021»

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл Тюменский цифровой форум «Инфотех-2021». Фото: Правительство Тюменской области

Внедрение цифровых технологий в социально-экономические сферы обсудили на XIV Тюменском цифровом форуме. Крупнейшие отечественные компании на специализированной выставке «Инфотех-2021» представили IT-решения, новые сервисы и продукты. Официальный старт мероприятию дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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«В Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации, – напомнил глава региона. - В документ вошли задачи, проекты и показатели в государственном управлении, здравоохранении, образовании, городской среде, социальной и транспортной сфере. Цифровая трансформация коснется всех сфер экономики, это необходимость. Органам власти предстоит не просто фундаментально пересмотреть процессы, но и выработать новые способы и модели деятельности, опираясь на возможности сквозных цифровых технологий – искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей».

По итогам первого дня XIV Тюменского цифрового форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и автономной некоммерческой организацией содействия развитию цифровой экономики «Лаборатория цифровой трансформации».

Напомним, что Тюменская область вошла в ТОП-10 рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации. Результаты исследования были представлены на совещании под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко 5 октября. Тюменская область занимает седьмое место.

Меры поддержки, которые внедрили в регионе для IТ-компаний, позволяют сделать эту отрасль более привлекательной, уверен председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. «Мы изменили налоговое законодательство. Для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения, мы обнулили эту ставку, освободили от уплаты налога на имущество, есть гранты. Это хорошая поддержка компаниям», – добавил чиновник.

На выставке было представлено большинство сфер, в которые уже внедрены современные цифровые технологии. Так, благодаря приложению Kaspersky Safe Kids родители могут отследить местоположение ребенка в режиме реального времени, более того, программа пришлет уведомление, если ребенок покинет безопасный периметр. Здесь же предусмотрена блокировка доступа к взрослому контенту в социальных сетях и на веб-сайтах.

На выставке было представлено большинство сфер, в которые уже внедрены современные цифровые технологии. Фото: Правительство Тюменской области

Компания «Ростелеком» является постоянным партнером форума, на выставке они презентовали комплекс решений для обеспечения безопасности труда: умные каски и браслеты. Спектр внедрения цифровых технологий и решений – безграничен. Тем более во время пандемии востребованность цифровых услуг выросла в разы, подчеркнул вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» Сергей Гусев.

В ПРИОРИТЕТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Помимо коммерческих компаний в «Инфотехе» приняли участие государственные структуры, которые также внедрили цифровые технологии в работу. Своим опытом поделились департамент имущественных отношений Тюменской области, Росреестр, налоговая служба, служба судебных приставов, кадастровая палата. По итогам осмотра выставки губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что его в первую очередь заинтересовали IT-продукты, касающиеся безопасности.

«Все компании стараются стать более современными и совершенными. Меня прежде всего заинтересовало направление сферы безопасности, мы постепенно внедряем новые решения в рамках системы «Безопасный город». Есть то, что мне кажется перспективным, это, например «База дронов» (компании Sitronics), которая покрывает достаточно большую территорию, – в режиме онлайн можно наблюдать, контролировать. Например, оценивать лесопожарную обстановку. Она позволяет делать своевременный анализ, выбор наиболее эффективной тактики тушения и локализации пожаров», – уточнил он.

Тюменская область вошла в ТОП-10 рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации. Фото: Правительство Тюменской области

Положительно глава региона оценил работу тюменских школьников – нейроинженеров компании ОКАС. В рамках сотрудничества с правительством Тюменской области дети, участники проекта Школы юных инженеров ОКАС, разработали и представили на форуме виртуального помощника «Инфотех-2021».

«Меня порадовали тюменские школьники – гениальные ребята, которые успевают хорошо учиться и заниматься по-настоящему взрослыми проектами. У тех продуктов, которые они делают сегодня, – гигантское будущее», – подчеркнул Александр Моор.

По итогам первого дня XIV Тюменского цифрового форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и автономной некоммерческой организацией содействия развитию цифровой экономики «Лаборатория цифровой трансформации». Предполагается, что итогом совместной работы станет создание регионального центра применения искусственного интеллекта.